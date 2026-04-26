Πωλείται το «καταφύγιο» της Άβα Γκάρντνερ στο Λος Άντζελες, το σπίτι που έμενε με τον Φρανκ Σινάτρα
Άβα Γκάρντνερ Σπίτι Πώληση

Πωλείται το «καταφύγιο» της Άβα Γκάρντνερ στο Λος Άντζελες, το σπίτι που έμενε με τον Φρανκ Σινάτρα

Η κατοικία βρίσκεται στους λόφους του Χόλιγουντ Χιλς και είναι χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Έντουαρντ Χ. Φίκετ

Πωλείται το «καταφύγιο» της Άβα Γκάρντνερ στο Λος Άντζελες, το σπίτι που έμενε με τον Φρανκ Σινάτρα
Έναντι 2,9 εκατομμυρίων δολαρίων (περίπου 2,47 εκατομμύρια ευρώ) πωλείται η κατοικία στους λόφους του Χόλιγουντ Χιλς που κάποτε ανήκε στη θρυλική σταρ Άβα Γκάρντνερσύμφωνα με την καταχώριση του οίκου Sotheby’s.

Χτισμένη από τον αρχιτέκτονα Έντουαρντ Χ. Φίκετ στην ήσυχη γειτονιά Χόλιγουντ Ντελ του Λος Άντζελες εκτείνεται σε περίπου 248 τετραγωνικά μέτρα και ήταν το καταφύγιο της ηθοποιού κατά τη διάρκεια του γάμου της με τον Φρανκ Σινάτρα τη δεκαετία του '50.

Διαθέτει τρία υπνοδωμάτια και τρία μπάνια ενώ διατηρεί τα κλασικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά της εποχής της. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζουν οι εντυπωσιακές τζαμαρίες και οι ενιαίοι χώροι που προσφέρουν ανεμπόδιστη, πανοραμική θέα στους λόφους.



Στο εσωτερικό, η πρόσφατη ανακαίνιση δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αντίθεση με τον vintage χαρακτήρα του σπιτιού, προσφέροντας μια μοντέρνα κουζίνα, φωτεινούς χώρους καθιστικού και μια αρμονική μετάβαση από τον εσωτερικό στον εξωτερικό χώρο, που οδηγεί στο αίθριο και τον κήπο της πίσω πλευράς.

Σύμφωνα με το περιοδικό People, η σχέση της Γκάρντνερ, μία από τις κορυφαίες σταρ της «Χρυσής Εποχής» του Χόλιγουντ με τον θρυλικό Σινάτρα, διήρκεσε από το 1951 έως το 1957. Η Άβα έλεγε χαρακτηριστικά ότι ο σταρ ήταν «ο μόνος άντρας που αγάπησε ποτέ», αλλά και «ο μόνος που μπορούσε να τη ρίξει στα πατώματα με δύο λέξεις». Όταν ξεκίνησε το ειδύλλιό τους, ο Σινάτρα ήταν ακόμη παντρεμένος με την πρώτη του σύζυγο και μητέρα των παιδιών του, Νάνσι Μπαρμπάτο.

Ήταν ο τρίτος και τελευταίος σύζυγος της Γκάρντνερ πριν φύγει από τη ζωή το 1990, σε ηλικία 67 ετών, από βρογχοπνευμονία.

