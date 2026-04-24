Θανάσης Αλευράς για Ζέτα Μακρυπούλια: Γιατί να μη ζούσε στην εποχή του Φίνου; Θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, επισημαίνοντας πόσο του αρέσει το τραγούδι του που, όπως είπε, δεν είναι καθόλου επιφανειακό. «Ο Ακύλας μου αρέσει πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Μου αρέσει το τραγούδι του, μου αρέσει ο ίδιος, μου αρέσει η ενέργειά του, μου αρέσει ο στίχος του. Μου αρέσει που είναι έτσι τρισδιάστατο το κομμάτι, δεν είναι μόνο η πλάκα που φαίνεται».

Την ίδια στιγμή όμως εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι πολλές χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision δεν αντέδρασαν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Δυστυχώς, φέτος έχω ξενερώσει λίγο με τον διαγωνισμό. Θα ‘θελα πολλές χώρες φέτος να πουν “τι γίνεται, ρε παιδιά; εν γίνεται τώρα να σφάζονται δίπλα και κάπως, κάτι δεν… κάτι χάνεται. Μακάρι να πάνε τα παιδιά, οι καλλιτέχνες, να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό είναι το ζητούμενο εκεί», πρόσθεσε.