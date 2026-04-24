Θανάσης Αλευράς για Ζέτα Μακρυπούλια: Γιατί να μη ζούσε στην εποχή του Φίνου; Θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια
Θανάσης Αλευράς για Ζέτα Μακρυπούλια: Γιατί να μη ζούσε στην εποχή του Φίνου; Θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια
Ο ηθοποιός μίλησε για τη συνάδελφο και καλή του φίλη με αφορμή τη συμμετοχή της στην παράσταση «Τζένη Τζένη»
Με αφορμή την παράσταση «Τζένη Τζένη» που αποτελεί μεταφορά στο θεατρικό σανίδι της ομώνυμης ταινίας της Φίνος Φιλμ με την Τζένη Καρέζη, ο Θανάσης Αλεύρας έκανε ένα σχόλιο για τη Ζέτα Μακρυπούλια.
Η ηθοποιός είναι μία εκ των συντελεστών και ο συνάδελφος και καλός της φίλος τόνισε ότι ταιριάζει πολύ με την εποχή που κυκλοφόρησε η ταινία. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, που βρέθηκε στην πρόβα τζενεράλε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αν ζούσε εκείνα τα χρόνια, θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της εταιρείας παραγωγής.
«Γιατί να μη ζει αυτό το κορίτσι (σ.σ η Ζέτα Μακρυπούλια) στην εποχή του Φίνου; Θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια πιστεύω, της ταιριάζει απόλυτα», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αλευράς στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, επισημαίνοντας πόσο του αρέσει το τραγούδι του που, όπως είπε, δεν είναι καθόλου επιφανειακό. «Ο Ακύλας μου αρέσει πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Μου αρέσει το τραγούδι του, μου αρέσει ο ίδιος, μου αρέσει η ενέργειά του, μου αρέσει ο στίχος του. Μου αρέσει που είναι έτσι τρισδιάστατο το κομμάτι, δεν είναι μόνο η πλάκα που φαίνεται».
Την ίδια στιγμή όμως εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι πολλές χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision δεν αντέδρασαν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Δυστυχώς, φέτος έχω ξενερώσει λίγο με τον διαγωνισμό. Θα ‘θελα πολλές χώρες φέτος να πουν “τι γίνεται, ρε παιδιά; εν γίνεται τώρα να σφάζονται δίπλα και κάπως, κάτι δεν… κάτι χάνεται. Μακάρι να πάνε τα παιδιά, οι καλλιτέχνες, να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό είναι το ζητούμενο εκεί», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Η ηθοποιός είναι μία εκ των συντελεστών και ο συνάδελφος και καλός της φίλος τόνισε ότι ταιριάζει πολύ με την εποχή που κυκλοφόρησε η ταινία. Σύμφωνα με τον ηθοποιό, που βρέθηκε στην πρόβα τζενεράλε στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, αν ζούσε εκείνα τα χρόνια, θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια της εταιρείας παραγωγής.
«Γιατί να μη ζει αυτό το κορίτσι (σ.σ η Ζέτα Μακρυπούλια) στην εποχή του Φίνου; Θα ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια πιστεύω, της ταιριάζει απόλυτα», είπε χαρακτηριστικά ο Θανάσης Αλευράς στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμμετοχή του Ακύλα στη Eurovision, επισημαίνοντας πόσο του αρέσει το τραγούδι του που, όπως είπε, δεν είναι καθόλου επιφανειακό. «Ο Ακύλας μου αρέσει πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Μου αρέσει το τραγούδι του, μου αρέσει ο ίδιος, μου αρέσει η ενέργειά του, μου αρέσει ο στίχος του. Μου αρέσει που είναι έτσι τρισδιάστατο το κομμάτι, δεν είναι μόνο η πλάκα που φαίνεται».
Την ίδια στιγμή όμως εξέφρασε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι πολλές χώρες που συμμετέχουν στη Eurovision δεν αντέδρασαν με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. «Δυστυχώς, φέτος έχω ξενερώσει λίγο με τον διαγωνισμό. Θα ‘θελα πολλές χώρες φέτος να πουν “τι γίνεται, ρε παιδιά; εν γίνεται τώρα να σφάζονται δίπλα και κάπως, κάτι δεν… κάτι χάνεται. Μακάρι να πάνε τα παιδιά, οι καλλιτέχνες, να δείξουν τη δουλειά τους και αυτό είναι το ζητούμενο εκεί», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα