Θανάσης Αλευράς: Η κριτική που δέχτηκα για τη Eurovision με έκανε πιο συγκρατημένο
Δεν κράτησα πικρία, αλλά δεν μου άρεσε που μου συνέβη όλο αυτό, πρόσθεσε
Για τη δική του εμπειρία με τη Eurovision μίλησε ο Θανάσης Αλευράς, εξηγώντας πως τον έκανε πιο συγκρατημένο απέναντι στην έκθεση και την κριτική.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο ηθοποιός τόνισε πως δεν κράτησε καμία πικρία από τα σχόλια που άκουσε, όμως παραδέχτηκε πως δεν του άρεσαν. «Η κριτική που δέχτηκα τότε για τη Eurovision με έκανε πιο συγκρατημένο. Εγώ δεν απασχολούσα για κάτι άλλο, εκτός από τη δουλειά μου. Δεν κράτησα πικρία, αλλά δεν μου άρεσε που μου συνέβη όλο αυτό», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, μίλησε για τον διαγωνισμό, τονίζοντας την ανάγκη να θεσμοθετηθεί ξανά ο εθνικός τελικός και εκφράζοντας την εκτίμησή του στον Γιώργο Καπουτζίδη. «Μακάρι να εδραιωθεί ο εθνικός τελικός για τη Eurovision, μου αρέσει πολύ. Κι επίσης πέρυσι μάς πήγε καλά. Ο Γιώργος Καπουτζίδης θα κάνει τέλεια την παρουσίαση, το ξέρει πολύ καλά», σημείωσε.
Αναφερόμενος σε άλλο σημείο στη Ζέτα Μακρυπούλια, ο ηθοποιός εξέφρασε τον θαυμασμό και τη συμπάθειά του: «Εγώ ξέρω πώς θα είναι η εκπομπή της Ζέτας, ετοιμάζεται κάτι πολύ ωραίο. Στο Ρουκ Ζουκ η Ζέτα έδειξε ένα άλλο πρόσωπο. Ήταν πάντα η ντίβα που σου τρέχανε τα σάλια. Είναι τόσο λαμπερό κορίτσι».
