Νίκος Τερζής για Σάκη Ρουβά: Έχει μείνει στη ζωή μου, γιατί τον γνώρισα ως Σάκη και όχι ως Ρουβά
Ήταν ένα παιδί που ήρθε μόνο του από την Κέρκυρα και είχαμε μια πολύ στενή, ανθρώπινη σχέση, είπε ο συνθέτης για τον τραγουδιστή

Στη στενή σχέση του με τον Σάκη Ρουβά αναφέρθηκε ο Νίκος Τερζής, εξηγώντας ότι ξεχωρίζει στοιχεία στην προσωπικότητά του, ανεξαρτήτως από την καλλιτεχνική πορεία του.

Ο συνθέτης μίλησε για τις συνεργασίες του με τον τραγουδιστή, ανατρέχοντας στην αρχή της καριέρας του Σάκη Ρουβά, όταν μετακόμισε από την Κέρκυρα στην Αθήνα. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Τερζής στο περιοδικό «Λοιπόν» τόνισε μεταξύ άλλων ότι αρχικά γνώρισε τον καλλιτέχνη ως άνθρωπο και όχι ως σταρ, αναπτύσσοντας έτσι μία στενή σχέση.

Σε ερώτηση για το εάν θα συνεργαζόταν ξανά με τον Σάκη Ρουβά, ο συνθέτης δήλωσε: «Με τον Σάκη έχουμε ήδη κάνει πολύ σημαντικά πράγματα μαζί, όπως τα δυο πρώτα άλμπουμ του που έχουν μείνει μέχρι σήμερα. Ξανασυναντηθήκαμε και στην Eurovision με το “Shake it”, όπου επίσης δημιουργήσαμε κάτι ξεχωριστό. Ο Σάκης είναι ένας άνθρωπος που έχει μείνει στη ζωή μου, γιατί εγώ τον γνώρισα ως Σάκη και όχι ως Ρουβά. Ήταν ένα παιδί που είχε έρθει μόνο του από την Κέρκυρα και είχαμε μια πολύ στενή, ανθρώπινη σχέση. Κάναμε παρέα, περνούσαμε γιορτές μαζί, πηγαίναμε σινεμά, ήμασταν πραγματικά φίλοι» και πρόσθεσε για τη φιλία τους: «Έχουμε κάνει πάρα πολύ παρέα, όπως κάνουν οι καλύτεροι φίλοι. Είχαμε μια πολύ στενή σχέση και ζήσαμε πολλά μαζί».
