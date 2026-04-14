Γιώργος Παράσχος: Ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν με φοβίζει
Γιώργος Παράσχος: Ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν με φοβίζει
«Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω;», αναρωτήθηκε ο ηθοποιός
Για τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο μίλησε ο Γιώργος Παράσχος, εξηγώντας πως ο ένας από τους δύο με τους οποίους έχει διαγνωστεί «πάει να ανέβει λίγο», αλλά αυτό δεν είναι κάτι που τον φοβίζει.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τόνισε πως δεν κερδίζει τίποτα με το να αγχώνεται και να πιέζεται, γι' αυτό προσπαθεί να παραμένει ψύχραιμος και δηλώνει έτοιμος για ό,τι κι αν το φέρει ο Θεός: «Σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν τον φοβάμαι γιατί έχω τον γιατρό μου, που θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορέψει. Δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει. Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε ας ζήσω το τώρα. Δεν θα πω ότι θα πάω να ζήσω σε μοναστήρι, δεν είμαι άνθρωπος των άκρων και της υπερβολής. Τα βλέπω αλλιώς», ανέφερε ο Γιώργος Παράσχος και αποκάλυψε: «Ο καρκίνος ήρθε και σε άλλον άνθρωπο στο κοντινό μου φάσμα και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους, όχι να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους», είπε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο Γιώργος Παράσχος μίλησε για τη σχέση που έχει με τη σύντροφό του, καθώς και με την πρώην σύζυγό του: «Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου. Ξέρω σε ποιον πρέπει να μιλήσω, πότε να μιλήσω και τι να πω. Δεν θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, εγώ τις χωρίζω, εγώ τις ενώνω», επισήμανε.
Κλείνοντας, δήλωσε πως δεν θεωρεί έναν χωρισμό αποτυχία στη ζωή: «Είναι πολύ βαριά λέξη η αποτυχία για έναν χωρισμό. Πήγα να κάνω κάτι το οποίο δεν μου βγήκε. Εφόσον έχουμε ένα παιδί, σκοπός είναι να ζούμε αρμονικά και όχι να βγάλουμε μαχαίρια και σπαθιά και να έρχονται αστυνομίες και να παίρνουν αυτόφωρα», είπε.
Ο ηθοποιός μίλησε στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τόνισε πως δεν κερδίζει τίποτα με το να αγχώνεται και να πιέζεται, γι' αυτό προσπαθεί να παραμένει ψύχραιμος και δηλώνει έτοιμος για ό,τι κι αν το φέρει ο Θεός: «Σταθερά, το κρατάμε σε καταστολή. Τώρα ένας από τους δύο καρκίνους πάει να ανέβει λίγο, αλλά δεν τον φοβάμαι γιατί έχω τον γιατρό μου, που θα αναλάβει εκείνος και θα με γιατροπορέψει. Δεν με φοβίζει, ό,τι θέλει ο Θεός ας έρθει. Και να μελαγχολήσω και να πιεστώ, τι θα καταφέρω; Δεν θα βγει κάτι. Οπότε ας ζήσω το τώρα. Δεν θα πω ότι θα πάω να ζήσω σε μοναστήρι, δεν είμαι άνθρωπος των άκρων και της υπερβολής. Τα βλέπω αλλιώς», ανέφερε ο Γιώργος Παράσχος και αποκάλυψε: «Ο καρκίνος ήρθε και σε άλλον άνθρωπο στο κοντινό μου φάσμα και προσπαθώ να τους κρατήσω ήρεμους, όχι να αλλάξουν τον τρόπο σκέψης τους», είπε.
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, ο Γιώργος Παράσχος μίλησε για τη σχέση που έχει με τη σύντροφό του, καθώς και με την πρώην σύζυγό του: «Ξέρω πότε θα απευθυνθώ στην πρώην γυναίκα μου, ξέρω πότε θα απευθυνθώ στη σύντροφό μου. Ξέρω σε ποιον πρέπει να μιλήσω, πότε να μιλήσω και τι να πω. Δεν θα τις φέρω ποτέ σε ρήξη. Εγώ είμαι ο συνδετικός κρίκος, εγώ τις χωρίζω, εγώ τις ενώνω», επισήμανε.
Κλείνοντας, δήλωσε πως δεν θεωρεί έναν χωρισμό αποτυχία στη ζωή: «Είναι πολύ βαριά λέξη η αποτυχία για έναν χωρισμό. Πήγα να κάνω κάτι το οποίο δεν μου βγήκε. Εφόσον έχουμε ένα παιδί, σκοπός είναι να ζούμε αρμονικά και όχι να βγάλουμε μαχαίρια και σπαθιά και να έρχονται αστυνομίες και να παίρνουν αυτόφωρα», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα