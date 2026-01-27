Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: Είμαι καλύτερα, θα μπορώ να ζω φυσιολογικά και να κάνω ό,τι έκανα πριν
Γιώργος Παράσχος για τον καρκίνο: Είμαι καλύτερα, θα μπορώ να ζω φυσιολογικά και να κάνω ό,τι έκανα πριν
Τα πράγματα είναι σταθεροποιημένα, ανέφερε ο ηθοποιός
Την πορεία της υγείας του μετά τη διάγνωσή του με καρκίνο, περιέγραψε ο Γιώργος Παράσχος, αναφέροντας ότι είναι καλύτερα και ότι έχει επιστρέψει σταδιακά στην κανονικότητα και σε όλα όσα έκανε πριν την ασθένεια.
Ο ηθοποιός και μοντέλο μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno», με τις δηλώσεις του να προβάλλονται την Τρίτη 27 Ιανουαρίου. Αρχικά, ο Γιώργος Παράσχος εξέφρασε τη χαρά του για τη συνεργασία του με τον Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, καθώς συμμετέχει σε παράσταση που σκηνοθετεί, λέγοντας: «Είμαι πολύ τυχερός που ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης με ήθελε στη δουλειά αυτή. Είναι μεγάλη μου τιμή να δουλεύω με εκείνον. Θα του χρωστάω μια ζωή. Τον ευχαριστώ μέσα απ’ την ψυχή μου».
Στη συνέχεια, ο ηθοποιός και μοντέλο στάθηκε στην κατάσταση της υγείας του, αλλά και της συντρόφου του, η οποία είχε διαγνωστεί και εκείνη με καρκίνο: «Είμαι καλύτερα, σταθεροποιημένα τα πράγματα, πολύ πιο άνετα με τη ζωή μου έξω, ένα πολύ μικρό ποσοστό έμεινε κινησιολογικό, αλλά πάει να λυθεί κι αυτό σιγά σιγά. Όχι να μηδενιστεί, αλλά θα μπορώ να ζω φυσιολογικά, να κάνω τα πάντα που έκανα και πριν. Το ξεπεράσαμε. Και η σύντροφός μου το ξεπέρασε. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Είναι μια χαρά το κορίτσι μου».

