Ο 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο πήγε στην παιδική χαρά με την 3χρονη κόρη του, δείτε βίντεο
Ο ηθοποιός απαθανατίστηκε με την κόρη και τη σύντροφό του στη Νέα Υόρκη
Στην παιδική χαρά να περνάει χρόνο με την 3χρονη κόρη του εθεάθη ο 82χρονος Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
Την Κυριακή 12 Απριλίου, ο ηθοποιός απαθανατίστηκε στο Σέντραλ Παρκ της Νέας Υόρκης με τη σύντροφό του, Τίφανι Τσεν και την κόρη τους, Τζία. Ο Ντε Νίρο εμφανίστηκε σε βίντεο που δημοσίευσε το TMZ με μπουφάν και σκούφο, να βοηθάει την κόρη του να κάνει κούνια. Στο πλευρό του βρισκόταν η σύντροφός του με ανοιχτόχρωμο τζάκετ και γυαλιά ηλίου.
Η μικρή Τζία γεννήθηκε τον Απρίλιο του 2023 και είναι το έβδομο παιδί του Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο ηθοποιός έχει αναφερθεί στην καθημερινότητά του ως πατέρας, δηλώνοντας ότι απολαμβάνει τον χρόνο με την κόρη του, ακόμη και μέσα από απλές στιγμές, όπως το να παρακολουθούν παιδικά προγράμματα.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
