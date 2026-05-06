Καθημερινός «εφιάλτης» έγινε 65χρονος για την πρώην σύντροφό του στον Βόλο, την παρακολουθούσε και της έκανε 384 κλήσεις σε έναν μήνα
Ανάγκασε γυναίκα και την οικογένειά της να αλλάξουν σπίτι - Φυλάκιση 10 μηνών στον άνδρα με όρο να μην την πλησιάζει
«Σκιά» της πρώην συντρόφου του για τέσσερα χρόνια, έγινε ένας 65χρονος άνδρας στον Βόλο, που την παρακολουθούσε επίμονα, της τηλεφωνούσε και της έστελνε δεκάδες μηνύματα, με αποτέλεσμα να της δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα, να τον καταγγείλει και να τον οδηγήσει στα Δικαστήρια.
Ο άνδρας κατηγορούνταν για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση με επανειλημμένες επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον παρά την εκφρασμένη αντίθετη βούληση του θύματος, κρίθηκε ένοχος από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και καταδικάστηκε σε φυλάκιση 10 μηνών με αναστολή με όρους απαγόρευση προσέγγισης και επικοινωνίας με την παθούσα.
Σύμφωνα με το thenewspaper.gr 65χρονος κατηγορούμενος και θύμα διατηρούσαν σχέση από το 2017 έως και το 2021. Για άγνωστο λόγο, το ζευγάρι χώρισε. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να παρακολουθεί στενά την παθούσα. Την ακολουθεί στον δρόμο, βρίσκεται έξω από το σπίτι της και προσπαθεί να επικοινωνήσει μαζί της μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνικών κλήσεων.
Το ιστορικό
Την προηγούμενη εβδομάδα, ο 65χρονος βρισκόταν έξω από την οικογενειακή εξοχική κατοικία που διατηρεί η γυναίκα με τον σύζυγό της. Από τις 26 Απριλίου έως και τις 3 Μαΐου, όταν και έγινε η καταγγελία, ο κατηγορούμενος βρισκόταν σε κατάστημα απέναντι από το σπίτι της, από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, κάνοντάς της νοήματα. Ο σύζυγος της παθούσας τον ενημέρωσε ότι πρέπει να σταματήσει, καθώς η συμπεριφορά του προκαλούσε ενόχληση.
Ωστόσο, ο κατηγορούμενος συνέχισε, με αποτέλεσμα να απευθυνθούν στο αστυνομικό τμήμα, όπου καταγγέλθηκε το περιστατικό και ο άνδρας συνελήφθη.
Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα κατέθεσε το θύμα. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κατάθεσής της έτρεμε, σε σημείο που η Πρόεδρος τη ρώτησε αν είναι σε θέση να συνεχίσει ή αν θα πρέπει να διακοπεί η διαδικασία. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο κατηγορούμενος της έχει καταστρέψει τη ζωή, την παρακολουθεί και την εκθέτει στον χώρο εργασίας της, μπροστά σε συναδέλφους. Την ανάγκασε να μετακομίσει, της χτυπά τα κουδούνια για να κατέβει να τον συναντήσει, ενώ φέρεται να ανεβαίνει σε ξένες ταράτσες και αυλές και να πετά πέτρες, χαλίκια και μπαλάκια προς το μέρος της.
Η γυναίκα, που πλέον είναι συνταξιούχος, αναγκάζεται να παραμένει κλεισμένη στην οικία της ενώ δήλωσε επίσης ότι δέχεται απειλές. Όπως κατέθεσε, ακολουθεί πρόγραμμα από κινητή μονάδα ψυχικής υγείας και λαμβάνει ισχυρή φαρμακευτική αγωγή, την οποία – όπως είπε – δεν μπορεί να διακόψει, καθώς πάσχει από μανιοκατάθλιψη.
Στις 26 Απριλίου, η ίδια τηλεφώνησε στον κατηγορούμενο και τον ενημέρωσε ότι μαζί με τον σύζυγό της θα μεταβούν στο εξοχικό τους για εργασίες. «Θέλω να είσαι φρόνιμος και να μην με ενοχλήσεις», κατέθεσε, προσθέτοντας: «Ήξερα ακριβώς τι θα κάνει, ήθελα να είμαι προληπτική», απαντώντας σε σχετική ερώτηση του εισαγγελέα.
Ο συνήγορος υπεράσπισης προσκόμισε έγγραφα, σύμφωνα με τα οποία τον τελευταίο μήνα πραγματοποιήθηκαν 384 κλήσεις από τον κατηγορούμενο προς την παθούσα, ενώ 652 κλήσεις συνολικά, είχαν γίνει στο πρόσφατο παρελθόν.
Μάρτυρας υπεράσπισης έκανε λόγο για έναν ήρεμο και ήσυχο άνθρωπο, ο οποίος ζει σε τροχόσπιτο στο βουνό. Όπως ανέφερε, τον 65χρονο, τον φιλοξενούσε συχνά για φαγητό, μάλιστα ο ίδιος εργαζόταν σε δουλειά του ποδαριού και βοηθούσε με διάφορες εργασίες, όπως κλαδέματα και μεταφορές αντικειμένων. Μάλιστα στο παρελθόν, του είχε παραχωρήσει χώρο για να φροντίζει το σκυλί της. Η ίδια υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια των γευμάτων η παθούσα τηλεφωνούσε στον κατηγορούμενο, κάνοντας σκηνές ζηλοτυπίας, ενώ ζητούσε να μιλήσει και με την ίδια σε ανοιχτή ακρόαση, ώστε να επιβεβαιώνει πού βρισκόταν.
Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι απλώς κάνει βόλτες στην περιοχή και κάθεται στο συγκεκριμένο κατάστημα επειδή διαθέτει πρόσβαση στο διαδίκτυο και ανήκει σε φιλικό του πρόσωπο, το οποίο του δίνει την άδεια να κάθεται εκεί. Ανέφερε επίσης ότι δεν γνωρίζει να γράφει ή να διαβάζει μηνύματα και χρησιμοποιεί μόνο ηχητικές λειτουργίες, ενώ όταν χρειάζεται κάτι, το υπαγορεύει σε τρίτους. Υποστήριξε ακόμη ότι η παθούσα του έκανε σκηνές ζηλοτυπίας και ότι το σπίτι που ενοικίασε ήταν εκείνο στο οποίο σκόπευαν να μείνουν μαζί.
Αρνήθηκε ότι έκανε νοήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Μάτια έχω, δεν μπορώ να τα κλείσω», ενώ υποστήριξε πως δεν είχε λόγο να απομακρυνθεί από το σημείο, καθώς θεωρούσε ότι δεν προέβαινε σε κάποια παράνομη πράξη.
Ο Εισαγγελέας ανέφερε ότι η ιδιαιτερότητα της έντονης παρακολούθησης (stalking) παρουσιάζει δυσχέρεια ως προς την απόδειξη, επισημαίνοντας ότι βασικός δείκτης είναι η αθέμιτη και επίμονη παρακολούθηση του θύματος.
Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο, καταδικάζοντάς τον σε ποινή φυλάκισης 10 μηνών με τριετή αναστολή, υπό τον όρος να μην προσεγγίζει ούτε να επιχειρεί οποιαδήποτε επικοινωνία με το θύμα, με οποιονδήποτε τρόπο.
Στην έφεσή του δεν δόθηκε αναστέλλουσα δύναμη, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, και παραβίασης των όρων να οδηγηθεί στη φυλακή.
Η ποινή
