«Γκάμπι», το ρομπότ-μοναχός ασπάζεται τον Βουδισμό σε ναό της Νότιας Κορέας, δείτε βίντεο

Το ρομπότ Unitree G1 με ύψος 1,3 μέτρα φορούσε μία παραδοσιακή γκρι-καφέ ρόμπα και στάθηκε μπροστά στους μοναχούς, καθώς δεσμεύτηκε να αφιερωθεί στον Βουδισμό - Οι ομοιότητες με το ρομπότ-μοναχός της Ιαπωνίας, «Buddharoid»

South Korea's first humanoid robot monk made its debut at Jogye Temple in Seoul, ahead of Buddha's birthday. Gabi, the 130-centimeter-tall robot, wore a traditional grey-and-brown Buddhist robe and stood before monks as it pledged to devote itself to Buddhism pic.twitter.com/NDzDANRkhl — Reuters (@Reuters) May 6, 2026 Ναι, θα αφιερωθώ».



Στο βίντεο του reuters φαίνεται το ρομπότ να υποκλίνεται και να χαιρετάει τους μοναχούς που βρέθηκαν στην τελετή, ενώ στη συνέχεια ένα κολιέ με χάντρες τοποθετήθηκε γύρω από το λαιμό του.



«Buddharoid», το ρομπότ-μοναχός της Ιαπωνίας που λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη Λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα στα τέλη του Φεβρουαρίου η Ιαπωνία είχε παρουσιάσει ένα δικό της ρομπότ-μοναχό σε έναν ναό, το οποίο λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιασμένο για να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να δίνει απαντήσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής και ενδεχομένως να βοηθάει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές.







AI robot monk offers spiritual advice in Japan.



Japanese researchers have unveiled a robot monk powered by AI that they say can dispense spiritual advice and maybe one day ease shortages of its human counterparts pic.twitter.com/xe4vjwUzow — AFP News Agency (@AFP) February 26, 2026 Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που διευθύνεται από τον Seiji Kumagai στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρώπινης Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Κιότο, στοχεύει στο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στους μοναχούς Βουδισμού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της έλλειψης του εργατικού δυναμικού της χώρας.



Χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI και άλλες εταιρείες, ο Seiji Kumagai συνεργάστηκε με εταιρείες ανάπτυξης θρησκευτικών chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Buddha Bot και ένα bot κατήχησης. Για τη νέα του δημιουργία, ο Kumagai εγκατέστησε την αναβαθμισμένη έκδοση «BuddhaBotPlus» σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ κινεζικής κατασκευής «Unitree G1» για να δημιουργήσει το ρομπότ-μοναχό.



Σε αντίθεση με τα προηγούμενα θρησκευτικά ρομπότ, όπως οι προσομοιώσεις τεχνητής νοημοσύνης του Ιησού Χριστού, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό προγραμματισμένα εκ των προτέρων ή περιορίζονταν σε προδιαγεγραμμένα κηρύγματα, το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει δυναμικές συνομιλίες, ενώ ταυτόχρονα κινείται σαν κανονικός άνθρωπος.



Ένα ρομπότ-μοναχός της Νότιας Κορέας πραγματοποίησε σήμερα (6/5) την πρώτη του εμφάνιση στον ναό Jogye στη Σεούλ, εν όψει των εορτασμών για τα γενέθλια του Βούδα. Το ρομπότ Unitree G1 με όνομα «» και ύψος 1,3 μέτρα φορούσε μία, στάθηκε μπροστά στους μοναχούς και δεσμεύτηκε να αφιερωθεί στον Βουδισμό Κατά τη διάρκεια της τελετής ένας μοναχός λέει στο ρομπότ: «Ρομπότ-μοναχέ, παρακαλώ απάντησε με τα χέρια ενωμένα: "Ναι, θα αφιερωθώ"», με το Γκάμπι να απαντάει: «».Στο βίντεο του reuters φαίνεται το ρομπότ να υποκλίνεται και να χαιρετάει τους μοναχούς που βρέθηκαν στην τελετή, ενώ στη συνέχεια ένα κολιέ με χάντρες τοποθετήθηκε γύρω από το λαιμό του.Λίγους μήνες νωρίτερα και συγκεκριμένα στα τέλη του Φεβρουαρίου η Ιαπωνία είχε παρουσιάσει ένα δικό της ρομπότ-μοναχό σε έναν ναό, το οποίο λειτουργεί με Τεχνητή Νοημοσύνη, σχεδιασμένο για να προσφέρει πνευματική καθοδήγηση, να δίνει απαντήσεις σε μερικά από τα μεγαλύτερα ερωτήματα της ζωής και ενδεχομένως να βοηθάει ακόμη και σε θρησκευτικές τελετές.Όπως αναφέρει το euronews, πρόκειται για το ανθρωποειδές ρομπότ «Buddharoid» , το οποίο έχει εκπαιδευτεί σε πολλές γραφές του Βουδισμού, ακόμη σε πολύ εξειδικευμένα κείμενα, αποκτώντας έτσι την απαραίτητη σοφία προκειμένου να απαντά σε προσωπικά και φιλοσοφικά ερωτήματα.Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, που διευθύνεται από τον Seiji Kumagai στο Ινστιτούτο για το Μέλλον της Ανθρώπινης Κοινωνίας του Πανεπιστημίου του Κιότο, στοχεύει στο να καλύψει το κενό που έχει δημιουργηθεί στους μοναχούς Βουδισμού λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και της έλλειψης του εργατικού δυναμικού της χώρας.«Στο μέλλον, είναι πιθανό να βοηθήσουν ή να αντικαταστήσουν ορισμένες από τις θρησκευτικές τελετές που παραδοσιακά εκτελούνται από ανθρώπινους μοναχούς», τόνισε το πανεπιστήμιο του Κιότο. Με τη χρήση προηγμένων γλωσσικών μοντέλων σε ένα ανθρωποειδές μοντέλο, το ρομπότ είναι σε θέση να μιλά, να χειρονομεί, να κινείται και να υιοθετεί παραδοσιακές στάσεις προσευχής μέσα σε ναούς.Χρησιμοποιώντας μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης από την OpenAI και άλλες εταιρείες, ο Seiji Kumagai συνεργάστηκε με εταιρείες ανάπτυξης θρησκευτικών chatbot τεχνητής νοημοσύνης, όπως το Buddha Bot και ένα bot κατήχησης. Για τη νέα του δημιουργία, ο Kumagai εγκατέστησε την αναβαθμισμένη έκδοση «BuddhaBotPlus» σε ένα ανθρωποειδές ρομπότ κινεζικής κατασκευής «Unitree G1» για να δημιουργήσει το ρομπότ-μοναχό.Σε αντίθεση με τα προηγούμενα θρησκευτικά ρομπότ, όπως οι προσομοιώσεις τεχνητής νοημοσύνης του Ιησού Χριστού, τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό προγραμματισμένα εκ των προτέρων ή περιορίζονταν σε προδιαγεγραμμένα κηρύγματα, το νέο σύστημα έχει σχεδιαστεί για να διεξάγει δυναμικές συνομιλίες, ενώ ταυτόχρονα κινείται σαν κανονικός άνθρωπος.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης σε έναν ναό στο Κιότο, το Buddharoid εμφανίστηκε ντυμένο με γκρι ρόμπα, περπάτησε ανάμεσα στους παρευρισκόμενους και συμμετείχε σε ατομικές συνομιλίες.



Στο βίντεο φαίνεται να κάθεται σε καρέκλα δίπλα σε ανθρώπους, ενώ παράλληλα κάνει τη χειρονομία της προσευχής. Το ρομπότ έδωσε συμβουλές σε έναν δημοσιογράφο που ομολόγησε ότι σκέφτεται και ανησυχεί υπερβολικά.



«Ο Βουδισμός διδάσκει ότι είναι σημαντικό να μην ακολουθούμε τυφλά τις σκέψεις μας ή να βιαζόμαστε να κάνουμε πράγματα. Μια προσέγγιση είναι να ηρεμήσεις το μυαλό σου και να αφήσεις την ίδια τη σκέψη», είπε το ρομπότ με μια χαλαρωτική βαρύτονη φωνή.