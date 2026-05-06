Καρέ καρέ η έφοδος του Ελληνικού FBI σε σπίτια μελών σπείρας που παρίσταναν υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ και είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατ. ευρώ
Βίντεο καταγράφει καρέ-καρέ τη συντονισμένη επιχείρηση του Ελληνικού FBI σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εξαπατούσε πολίτες, παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Πάνοπλοι αστυνομικοί, με το χέρι στη σκανδάλη, προχώρησαν σε εισβολές σε κατοικίες υπόπτων, σπάζοντας πόρτες και αιφνιδιάζοντας τα μέλη της σπείρας. Οι εικόνες αποτυπώνουν την ένταση και την κλίμακα της επιχείρησης.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.
Όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές η σπείρα είχε επιχείρησιακες ομάδες που κινούνταν στο λεκανοπέδιο προκειμένου να πηγαίνουν να εισπράτουν χρήματα από τα ανυποψίαστους πολίτες που είχαν πέσει στην παγίδα τους.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες τα τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η σπείρα αλλάζονταν κάθε δύο ημέρες, ενώ πάνω από 1.000 κάρτες κινητής τηλεφωνίας ήταν δηλωμένα σε ονόματα Πακιστανών. Το εντυπωσιακότερο βέβαια είναι το γεγονός ότι μόνο σε ένα άτομο είχαν δηλωθεί πάνω από 500 κάρτες!
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Τα χρήματα δεν έχουν ακόμη εντοπιστεί, ενώ τέσσερα ακόμη άτομα αναζητούνται.
Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.
Δείτε το βίντεο από την έφοδο
Επτά συλλήψεις
