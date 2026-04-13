Η Κιμ Καρντάσιαν χέρι χέρι με τον Λιούις Χάμιλτον στο Coachella
Η Κιμ Καρντάσιαν χέρι χέρι με τον Λιούις Χάμιλτον στο Coachella
Το ζευγάρι βρέθηκε στο φεστιβάλ κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Τζάστιν Μπίμπερ, μαζί με την κόρη της τηλεπερσόνας Νορθ Γουέστ
Στο φεστιβάλ Coachella εμφανίστηκαν πιασμένοι χέρι χέρι η Κιμ Καρντάσιαν και ο Λιούις Χάμιλτον, κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Τζάστιν Μπίμπερ.
Το ζευγάρι εθεάθη να κατευθύνεται προς τη σκηνή, ανάμεσα στο πλήθος και μαζί τους, σύμφωνα με τη Daily Mail, ήταν και η κόρη της τηλεπερσόνας, Νόρθ Γουέστ, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.
Η Καρντάσιαν επέλεξε ένα εντυπωσιακό look με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και αποκαλυπτικό κορμάκι, ενώ προστάτευε το πρόσωπό της από τη σκόνη με μαντήλι φορεμένο σαν μπαλακλάβα. Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον επέλεξε oversized φούτερ και καπέλο.
Παρά την προσπάθειά τους να περάσουν απαρατήρητοι στη VIP περιοχή, βίντεο από fans στο TikTok τους έκαναν αμέσως viral.
Η σχέση Καρντάσιαν - Χάμιλτον φαίνεται να εξελίσσεται γρήγορα. Πρόσφατα οι δυο τους έκαναν και τη σχέση τους επίσημη στο Instagram, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία.
Το ζευγάρι εθεάθη να κατευθύνεται προς τη σκηνή, ανάμεσα στο πλήθος και μαζί τους, σύμφωνα με τη Daily Mail, ήταν και η κόρη της τηλεπερσόνας, Νόρθ Γουέστ, την οποία έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Κάνιε Γουέστ.
Η Καρντάσιαν επέλεξε ένα εντυπωσιακό look με μαύρο δερμάτινο παντελόνι και αποκαλυπτικό κορμάκι, ενώ προστάτευε το πρόσωπό της από τη σκόνη με μαντήλι φορεμένο σαν μπαλακλάβα. Από την πλευρά του, ο Χάμιλτον επέλεξε oversized φούτερ και καπέλο.
Kim Kardashian sweetly links arms with boyfriend Lewis Hamilton as romance heats up to cheer on Justin Bieber's Coachella set https://t.co/SfCZdFE1T2— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 12, 2026
Παρά την προσπάθειά τους να περάσουν απαρατήρητοι στη VIP περιοχή, βίντεο από fans στο TikTok τους έκαναν αμέσως viral.
Η σχέση Καρντάσιαν - Χάμιλτον φαίνεται να εξελίσσεται γρήγορα. Πρόσφατα οι δυο τους έκαναν και τη σχέση τους επίσημη στο Instagram, ενώ έχουν ήδη πραγματοποιήσει κοινές εμφανίσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου, από την Ευρώπη μέχρι την Ιαπωνία.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
