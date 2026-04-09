Ολίβια Μαν: Συμπρωταγωνιστής της διέκοψε γύρισμα επειδή δεν ήθελε ο χαρακτήρας του να σωθεί από γυναίκα
Έλεγε «Δεν μπορεί εκείνη να με σώσει», περιέγραψε η ηθοποιός

Σεξιστική συμπεριφορά σε γυρίσματα έχει δεχθεί  η Ολίβια Μαν, η οποία αποκάλυψε πως συμπρωταγωνιστής της έκανε φασαρία επειδή δεν ήθελε ο χαρακτήρας του να σωθεί από γυναίκα. 

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη στην εκπομπή The Drew Barrymore Show και περιέγραψε στην Ντρου Μπάριμορ το περιστατικό. «Έχουν υπάρξει κάποιες φορές που γύριζα κάτι και ο χαρακτήρας μου ήταν είτε στη CIA είτε αστυνομικός ή κάτι παρόμοιο, και υπήρχαν σκηνές όπου ο χαρακτήρας μου ήταν αυτός που έσωζε τον άλλον χαρακτήρα», εξήγησε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι η συγκεκριμένη σκηνή διαδραματιζόταν σε ένα καταφύγιο, όπου εκείνη και ο συμπρωταγωνιστής της πολεμούσαν με τους εχθρούς τους.

«Αν διαβάσεις το σενάριο», συνέχισε, «ήταν ότι εκείνος φύλαγε τη δική του πλευρά, εγώ τη δική μου, μετά αλλάζαμε πλευρές και υπήρχε ένας τύπος που ερχόταν προς το μέρος του για να τον πυροβολήσει στην πλάτη, οπότε τον πυροβολώ εγώ». Η Μαν εκτίμησε ότι «μάλλον δεν είχε διαβάσει το σενάριο», καθώς ο συμπρωταγωνιστής της αντέδρασε λέγοντας: «“Περίμενε, περίμενε, περίμενε. Στάσου. Δεν μπορεί εκείνη να με σώσει. Όχι, όχι. Δεν μπορεί εκείνη να με σώσει”».

Όπως είπε, το περιστατικό προκάλεσε «45 λεπτά διακοπής» των γυρισμάτων, κατά τη διάρκεια των οποίων ο συμπρωταγωνιστής της προχώρησε σε αντιπαράθεση με τον σκηνοθέτη. «Δεν υπήρχε καμία ανασφάλεια στο να είναι ενοχλητικός και να το ακούνε όλοι αυτό και να λέει: “Δεν μπορεί εκείνη να με σώσει! Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό”», πρόσθεσε η ηθοποιός.

Τελικά, η ίδια πήρε την πρωτοβουλία να βρει λύση, ώστε να κατευνάσει την κατάσταση. «Είπα: “Εντάξει, τι θα έλεγες αντί να σε σώζει ο χαρακτήρας μου, απλώς να αλλάζουμε θέσεις επειδή ήρθε η ώρα να αλλάξουμε, και έτσι αυτός να είναι ο δικός μου στόχος;” και εκείνος είπε: “Εντάξει”», αφηγήθηκε.
«Και τώρα το ενδιαφέρον είναι το εξής», πρόσθεσε. «Δεν άλλαξε τίποτα. Απλώς ήταν το πώς το αντιλαμβανόταν εκείνος. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα», κατέληξε.

Σχετικά Άρθρα

