Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ δήλωσε ότι το Dune είναι από τις αγαπημένες του ταινίες επιστημονικής φαντασίας όλων των εποχών
Ο σκηνοθέτης ανυμοπονεί να δει την τελευταία ταινία της τριλογίας «Dune: Part Three» που θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο

Τον συνάδελφό του Ντενί Βιλνέβ επαίνεσε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, σκηνοθέτης των κλασικών ταινιών ET και Jurassic Park, αποκαλύπτοντας ότι οι ταινίες του Dune είναι από τις «αγαπημένες του επιστημονικής φαντασίας».

Ο Σπίλμπεργκ επιστρέφει στο είδος επιστημονικής φαντασίας αυτό το καλοκαίρι με την επερχόμενη κυκλοφορία του Disclosure Day, με πρωταγωνιστές την Έμιλι Μπλαντ και τον Τζος Ο'Κόνορ. Η ταινία φημολογείται ότι θα είναι μια μυστική συνέχεια της αγαπημένης του ταινίας του 1977, Close Encounters of the Third Kind (Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου).

Ο σκηνοθέτης πρόσφατα εγκωμίασε τις επιτυχημένες ταινίες Dune του Βιλνέβ, λέγοντας στο Empire ότι τις «λάτρεψε». Το Dune: Part One, που κυκλοφόρησε το 2021, απέφερε περίπου 410 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, ενώ η δεύτερη ταινία, που κυκλοφόρησε το 2024, απέφερε περίπου 714 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.



«Είναι από τις αγαπημένες μου ταινίες επιστημονικής φαντασίας - όχι μόνο τις πρόσφατες, αλλά όλων των εποχών,» είπε ο σκηνοθέτης του Jaws, αποκαλύπτοντας ότι «ανυπομονεί να δει την τρίτη».

«Είμαι σίγουρος ότι θα μου την παρουσιάσει νωρίς. Είμαι τόσο μεγάλος θαυμαστής του», τόνισε.

Η τελευταία ταινία της τριλογίας «Dune: Part Three» θα κυκλοφορήσει τον Δεκέμβριο.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης και παραγωγός είπε ότι λατρεύει τα βιβλία Dune και ότι ο Ντενί Βιλνέβ αποδίδει φόρο τιμής του στα βιβλία του Φρανκ Χέρμπερτ όπως έκανε ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στη Μέρι Σέλεϊ με την ταινία «Frankenstein».

Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

