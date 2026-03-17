Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η σκηνοθεσία τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τις ανάγκες των παιδιών μου
Στίβεν Σπίλμπεργκ σκηνοθεσία

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η σκηνοθεσία τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τις ανάγκες των παιδιών μου

Αυτή η ισορροπία άλλαξε και μάλιστα πολύ γρήγορα για μένα, εκμυστηρεύτηκε ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός

Στίβεν Σπίλμπεργκ: Η σκηνοθεσία τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει στη δεύτερη θέση πίσω από τις ανάγκες των παιδιών μου
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι η σκηνοθεσία δεν αποτελεί πλέον την πρώτη του προτεραιότητα. Συμμετέχοντας ως κεντρικός ομιλητής σε πάνελ στο SXSW Conference and Festival 2026 στο Όστιν, ο βραβευμένος με Όσκαρ δημιουργός μίλησε για τη ζωή του μακριά από τα κινηματογραφικά πλατό, εξηγώντας ότι πάνω απ’ όλα είναι σύζυγος και πατέρας.

«Η Κέιτ (Κάπσοου) έχει δημιουργήσει μια ολόκληρη ζωή για μένα και φέραμε επτά παιδιά στον κόσμο, τα δύο από αυτά υιοθετημένα. Έχουμε πλέον έξι εγγόνια», είπε αρχικά αναφερόμενος στη σύζυγό του. «Και αυτά είναι τα πραγματικά σημαντικά», διευκρίνισε.

Ο Σπίλμπεργκ επισήμανε ότι εδώ και δύο δεκαετίες η σκηνοθεσία δεν βρίσκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων του: «Δεν είναι κάτι στο οποίο καταφεύγω όταν δεν σκηνοθετώ. Η σκηνοθεσία, στην πραγματικότητα, τα τελευταία 20 χρόνια έχει περάσει στη δεύτερη θέση, πίσω από τη γονεϊκότητα και τις ανάγκες των παιδιών μου. Αυτή η ισορροπία άλλαξε και μάλιστα πολύ γρήγορα για μένα. Και αυτή είναι ουσιαστικά η ζωή μου».

Ο θρυλικός σκηνοθέτης γνώρισε την Κέιτ Κάπσοου όταν εκείνη συμμετείχε στην ταινία του το 1984, «Ιντιάνα Τζόουνς και ο Ναός του Χαμένου Θησαυρού». Μετά από δύο χρόνια σχέσης, παντρεύτηκαν τον Οκτώβριο του 1991 και δημιούργησαν μια μεγάλη οικογένεια.

Η Κάπσοου έγινε μητέρα του γιου του Σπίλμπεργκ, Μαξ, τον οποίο είχε αποκτήσει με την πρώην σύζυγό του Έιμι Ίρβινγκ. Από την πλευρά του, ο σκηνοθέτης έγινε πατέρας των δύο παιδιών της Κάπσοου, της Τζέσικα και του Θίο. Στη συνέχεια, το ζευγάρι απέκτησε μαζί τέσσερα παιδιά: τη Σάσα, τον Σόγιερ, τη Μικαέλα και τον Ντέστρι.

Ο δημιουργός του «Τζουράσικ Παρκ» έχει μιλήσει και στο παρελθόν για αποφάσεις που πήρε, απορρίπτοντας επαγγελματικές προτάσεις προκειμένου να περνά περισσότερο χρόνο με την οικογένειά του. Σε συζήτηση με τον Σ.Σ. Ρατζαμούλι για τη Reliance Entertainment το 2023, είχε αποκαλύψει ότι είχε αρνηθεί να σκηνοθετήσει την πρώτη ταινία του «Χάρι Πότερ και η Φιλοσοφική Λίθος» (2001).

«Θυσίασα ένα σπουδαίο franchise, κάτι για το οποίο, κοιτώντας πίσω σήμερα, είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί έτσι μπόρεσα να είμαι με την οικογένειά μου», είχε εκμυστηρευτεί. «Η επιλογή που έπρεπε να κάνω, να αναλάβω μια δουλειά που θα με μετέφερε σε άλλη χώρα για τέσσερις ή πέντε μήνες χωρίς να βλέπω την οικογένειά μου καθημερινά… ήταν πραγματικά μια πολύ δύσκολη και επώδυνη εμπειρία», είχε σημειώσει.

Στο πάνελ του SXSW, ο σκηνοθέτης ανέφερε επίσης ότι οι καλύτερες ιστορίες του έχουν μείνει μέσα στο σπίτι του. «Λέω ιστορίες όλη μου τη ζωή», μοιράστηκε. «Οι καλύτερες ιστορίες μου, παρεμπιπτόντως, δεν έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, γιατί έχω επτά παιδιά και πήγαινα από δωμάτιο σε δωμάτιο, σαν γιατρός που κάνει επισκέψεις κατ’ οίκον. Οπότε οι καλύτερες ιστορίες μου τις έχουν απολαύσει τα παιδιά μου, όχι το κοινό. Αλλά δεν μπορώ να σταματήσω. Το αγαπώ αυτό», κατέληξε.
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

