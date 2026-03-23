Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ εξήγησε πώς είναι να δουλεύει με τον Τομ Κρουζ
GALA
Ο σκηνοθέτης δήλωσε πως ο ηθοποιός είναι από τους πιο εργατικούς ανθρώπους που έχει συνεργαστεί ποτέ

Πώς είναι να δουλεύει κανείς με τον Τομ Κρουζ εξήγησε ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός του Χόλιγουντ τον ξεπερνούσε σε εργατικότητα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο 79χρονος σκηνοθέτης θυμήθηκε τα γυρίσματα των ταινιών «Minority Report» και «War of the Worlds», τονίζοντας ότι ο Κρουζ είχε εντυπωσιακή αφοσίωση στη δουλειά του.

Ο σκηνοθέτης ανέφερε: «Ο Τομ ερχόταν κάθε πρωί την ίδια ώρα με μένα. Εγώ φτάνω στο πλατό πριν από όλους, ακόμη και από το συνεργείο, γύρω στις 6:30. Και εκείνος επέμενε να είναι εκεί μαζί μου, για να σχεδιάζουμε όλη τη μέρα από την αρχή, κάτι που με βοήθησε πολύ».



Πριν από λίγο καιρό, ο Τομ Κρουζ, σε συνέντευξή του στο People, είχε μιλήσει για τη φιλοσοφία του γύρω από τη δουλειά, εξηγώντας πως φροντίζει να εξελίσσει συνεχώς τις δεξιότητές του.

«Μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσω σε μια ταινία», είπε, αναφέροντας μεταξύ άλλων την εκμάθηση πιάνου, τον χορό, αλλά και πιο απαιτητικές δραστηριότητες όπως οι πτήσεις με αεροπλάνα και ελικόπτερα.

«Το ωραίο είναι ότι ποτέ δεν φτάνεις στο τέλος. Πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος», πρόσθεσε, αποτυπώνοντας τη νοοτροπία που τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πιο αφοσιωμένους ηθοποιούς της γενιάς του.

Κλείσιμο
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης