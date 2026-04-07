Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς
Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς
Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί
Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς.
Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου στο Λος Άντζελες για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 ετών της αγαπημένης σειράς.
Οι τρεις ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές στο κόκκινο χαλί. Η Τζάκσον επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, ενώ οι Σμιθ και Λαντ προτίμησαν απαλούς παστέλ τόνους.
Δείτε φωτογραφίες
Η σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981.
Αρχικά, είχε ως πρωταγωνίστριες τις Τζάκσον, Σμιθ και την αείμνηστη Φάραχ Φόσετ, πριν ακολουθήσουν αλλαγές στο καστ. Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ μετά την πρώτη σεζόν το 1977, όταν η Φάραχ Φόσετ αποχώρησε για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.
Δύο χρόνια αργότερα, η Κέιτ Τζάκσον αποχώρησε και τη θέση της πήραν οι Σέλι Χακ και στη συνέχεια η Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021. Η Σμιθ ήταν η μόνη αρχική πρωταγωνίστρια που συμμετείχε και στις πέντε σεζόν.
Φωτογραφίες: AP
Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου στο Λος Άντζελες για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 ετών της αγαπημένης σειράς.
Οι τρεις ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές στο κόκκινο χαλί. Η Τζάκσον επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, ενώ οι Σμιθ και Λαντ προτίμησαν απαλούς παστέλ τόνους.
Δείτε φωτογραφίες
Charlie's Angels stars Kate Jackson, Jaclyn Smith and Cheryl Ladd reunite for 50th anniversary celebration https://t.co/w1CcdqyqTl— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) April 7, 2026
Η σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981.
Αρχικά, είχε ως πρωταγωνίστριες τις Τζάκσον, Σμιθ και την αείμνηστη Φάραχ Φόσετ, πριν ακολουθήσουν αλλαγές στο καστ. Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ μετά την πρώτη σεζόν το 1977, όταν η Φάραχ Φόσετ αποχώρησε για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.
Δύο χρόνια αργότερα, η Κέιτ Τζάκσον αποχώρησε και τη θέση της πήραν οι Σέλι Χακ και στη συνέχεια η Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021. Η Σμιθ ήταν η μόνη αρχική πρωταγωνίστρια που συμμετείχε και στις πέντε σεζόν.
Φωτογραφίες: AP
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα