Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς
Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς

Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ φωτογραφήθηκαν στο κόκκινο χαλί

Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ
Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς.

Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ βρέθηκαν το βράδυ της Δευτέρας 6 Απριλίου στο Λος Άντζελες για τον εορτασμό της συμπλήρωσης 50 ετών της αγαπημένης σειράς.

Οι τρεις ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν χαμογελαστές στο κόκκινο χαλί. Η Τζάκσον επέλεξε ένα ασπρόμαυρο σύνολο, ενώ οι Σμιθ και Λαντ προτίμησαν απαλούς παστέλ τόνους.

Δείτε φωτογραφίες


Οι πρωταγωνίστριες του «Άγγελοι του Τσάρλι» συναντήθηκαν ξανά για τα 50 χρόνια της σειράς
Οι Κέιτ Τζάκσον, Τζάκλιν Σμιθ και Σέριλ Λαντ

Η σειρά «Άγγελοι του Τσάρλι» προβλήθηκε στο ABC από το 1976 έως το 1981.

Αρχικά, είχε ως πρωταγωνίστριες τις Τζάκσον, Σμιθ και την αείμνηστη Φάραχ Φόσετ, πριν ακολουθήσουν αλλαγές στο καστ. Η Λαντ αντικατέστησε τη Φόσετ μετά την πρώτη σεζόν το 1977, όταν η Φάραχ  Φόσετ αποχώρησε για να ακολουθήσει καριέρα στον κινηματογράφο.

Δύο χρόνια αργότερα, η Κέιτ Τζάκσον αποχώρησε και τη θέση της πήραν οι Σέλι Χακ και στη συνέχεια η Τάνια Ρόμπερτς, η οποία πέθανε το 2021. Η Σμιθ ήταν η μόνη αρχική πρωταγωνίστρια που συμμετείχε και στις πέντε σεζόν.

Φωτογραφίες: AP
Γεωργία Κοτζιά
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

