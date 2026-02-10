Αλέκος Ζαζόπουλος για τον εγκλωβισμό του στο Ισραήλ: Δεν μετάνιωσα που πήγα αλλά φοβήθηκα ότι θα πεθάνω εκεί
Αλέκος Ζαζόπουλος για τον εγκλωβισμό του στο Ισραήλ: Δεν μετάνιωσα που πήγα αλλά φοβήθηκα ότι θα πεθάνω εκεί
Εγώ δεν πήγα εκεί να κάνω πολιτική, πήγα να τραγουδήσω, πρόσθεσε ο τραγουδιστής
Για τις εμφανίσεις που πραγματοποιήσε και τον εγκλωβισμό του στο Ισραήλ μίλησε ο Αλέκος Ζαζόπουλος, επισημαίνοντας πως δεν μετάνιωσε που πήγε, παρόλο που φοβήθηκε και πίστεψε πως θα πέθαινε εκεί.
Ο τραγουδιστής σε συνέντευξη που έδωσε στο «Happy Day» την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου αναφέρθηκε επίσης στην απιστία, στο ατύχημα που πέρασε πριν από κάποια χρόνια, στα κιλά που έχασε, αλλά και στη μεταμόσχευση μαλλιών που έχει κάνει.
Σχετικά με το Ισραήλ και όσα έζησε εκεί το περασμένο καλοκαίρι, ο Αλέκος Ζαζόπουλος δήλωσε: «Φυσικά και δεν μετάνιωσα που τραγούδησα στο Ισραήλ, πηγαίνω 15 χρόνια τώρα εκεί. Εγώ δεν πήγα εκεί να κάνω πολιτική, πήγα να τραγουδήσω. Δεν θα πω ψέματα, φοβόμουν κι εγώ να πάω, όταν ξέρεις γίνεται πόλεμος. Με διαβεβαίωσαν ότι υπάρχει εκεχειρία, για να πάω. Απλώς ήμουν άτυχος που “έσκασε” το χτύπημα του Ιράν όσο ήμασταν εκεί. Ανησύχησα για τη ζωή μου, αλλά είπα μέσα μου “εντάξει, αν είναι να πεθάνω στο Ισραήλ, θα πεθάνω στο Ισραήλ”. Θα μπορούσα να πεθάνω στον δρόμο, στο σπίτι μου, οπουδήποτε, δεν έχει να λέει».
Δείτε το βίντεο
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, είπε για την απιστία: «Έχω υπάρξει άπιστος στο παρελθόν, σαν παιδί κι εγώ, όχι όμως μέσα στον γάμο μου. Δεν έχω μάθει αν με έχουν απατήσει».
Ο τραγουδιστής, έπειτα, μίλησε για την ηλικία του και το ατύχημα που είχε πριν από τρία χρόνια: «Μπαίνω στα 60. Αν δεν είχα περάσει ένα ατύχημα πριν από 3 χρόνια, που έπεσα και χτύπησα τη μέση και τα πόδια, δεν θα αισθανόμουν ποτέ ότι είμαι 60 χρονών. Περπατούσα και πετούσα. Τώρα που πάω να σηκωθώ και μαγκώνει λίγο η μέση, λέω “μην ανησυχείς, μεγαλώνεις”», σημείωσε.
Για τα κιλά που έχασε, στη συνέχεια, ο Αλέκος Ζαζόπουλος είπε: «Είχα φτάσει 46 κιλά μείον. Όταν ξεκίνησα, προσπάθησα να δέσω τα κορδόνια μου και δεν μπορούσα».
Τέλος, όταν ρωτήθηκε αν θεωρείται ταμπού η μεταμόσχυεση μαλλιών, απάντησε: «Πολλά πράγματα δεν είναι ταμπού στις μέρες μας να τα κάνει ένας άντρας. Εγώ έκανα τη μεταμόσχευση μαλλιών το 2018 και είμαι μια χαρά».
