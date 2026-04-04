Ελεωνόρα Ζουγανέλη για Νίκο Συρίγο: Στο σπίτι κάνουμε «σουσού» αλλά πολλές φορές όσα τον απασχολούν με βαραίνουν και με κάνουν να φοβάμαι
Είναι καλός και όμορφος, συμπλήρωσε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της

Για τον χρόνο που περνάει με τον Νίκο Συρίγο μίλησε η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, επισημαίνοντας πως κάνουν «σουσού» στο σπίτι και συζητούν για διάφορα θέματα, ωστόσο πολλές φορές παρατηρεί πως τα θέματα που απασχολούν εκείνον λόγω της δουλειάς του, την κάνουν να φοβάται και τη βαραίνουν.

Η τραγουδίστρια μιλώντας στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 3 Απριλίου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον δημοσιογράφο και αποκάλυψε πώς περνούν τον χρόνο τους μαζί, ενώ μίλησε και για τη συνεργασία με τον πατέρα της, αλλά για το ενδεχόμενο να βρεθεί στη Eurovision.

Για τον Νίκο Συρίγο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε χαρακτηριστικά: «Είναι καλός. Είναι όμορφος. Στο σπίτι κάνουμε σουσού για πολλά πράγματα, απλά εγώ δεν είμαι πολύ με το επάγγελμά του... Τηλεόραση βλέπω πολύ λίγο και καμιά φορά με στενοχωρεί. Τα θέματα που απασχολούν τον Νίκο πολλές φορές με βαραίνουν και με κάνουν να φοβάμαι, οπότε απέχω. Περνάμε ώρες στο σπίτι. Με βοηθάει όταν μαγειρεύω».

Όσον αφορά στη συνεργασία της με τον πατέρα της, Γιάννη Ζουγανέλη, στη θεατρική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο», εξήγησε πως ήταν πολύ διστακτική, αλλά αισθάνεται πολύ όμορφα: «Ήταν η πρώτη φορά. Πέρασαν πολλά χρόνια για να γίνει. Ήταν πολύ ωραία. Ένιωθα εγώ καλά βασικά. Και ήταν και η παράσταση που ήταν μια πάρα πολύ ωραία συγκυρία για να βρεθούμε μαζί. Το κάναμε. Εγώ με δισταγμό στην αρχή, αλλά τελικά ήταν όμορφα. Δεν ξέρω, αν θα συνεργαστούμε ξανά. Ούτε και τώρα πίστευα ότι θα συνεργαστούμε. Έλεγα ποτέ δεν ξέρεις ποτέ και πώς θα τα φέρει η ζωή».


Όταν η τραγουδίστρια ρωτήθηκε εάν θα πήγαινε Eurovision, σε άλλο σημείο της συνέντευξης, αρχικά απάντησε αρνητικά, όμως έπειτα εξήγησε: «Αν ήμουν στα ξεκινήματα και ερχόταν μία πρόταση, ίσως να το έκανα. Τώρα δεν νιώθω ότι... δεν ξέρω. Έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα, είναι τελείως σόου».

Σχολιάζοντας τη φετινή συμμετοχή της Ελλάδας, με τον Ακύλα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σημείωσε πως της αρέσει το τραγούδι του: «Μου αρέσει το Ferto, το θεωρώ έξυπνο τραγούδι», είπε.
