Η τελευταία πρόβα της Μαρινέλλας πριν την εμφάνισή της στο Ηρώδειο όπου κατέρρευσε, δείτε βίντεο
Η Ελευθερία Ντεκώ, η σχεδιάστρια φωτισμού η οποία συνεργάστηκε με τη σπουδαία ερμηνεύτρια για τη συναυλία της έφερε στο φως το στιγμιότυπο
Ένα βίντεο από την τελευταία πρόβα της Μαρινέλλας, πριν την εμφάνισή της στο Ηρώδειο όπου κατέρρευσε, έφερε στο φως της δημοσιότητας η Ελευθερία Ντεκώ, η σχεδιάστρια φωτισμού η οποία συνεργάστηκε με τη σπουδαία ερμηνεύτρια για τη συναυλία της.
Η Ελευθερία Ντεκώ συνόδευσε το βίντεο με ένα κείμενο κατά το οποίο αποχαιρετά τη Μαρινέλλα, κάνοντας λόγο για την αγάπη και το πάθος που είχε για την τέχνη. Όπως φαίνεται στην ανάρτηση, η τραγουδίστρια ερμηνεύει το κομμάτι «Με πνίγει τούτη η σιωπή».
Στη λεζάντα της ανάρτησης στο Facebook η σχεδιάστρια φωτισμού έγραψε: «Όχι, όχι η Μαρινέλλα δεν έφυγε… Πώς μπορεί να φύγει;; Είναι χαραγμένη στις καρδιές μας !! Όχι μόνο η φωνή και τα τραγούδια της, όχι μόνο η λαμπερή, αδάμαστη, ακέραια προσωπικότητα της αλλά κι αυτό το υπέροχο πάθος και η αγάπη που μπορούσε να δίνει στην τέχνη της – στο τραγούδι – αλλά και στους γύρω της -κοντινούς και μακρινούς- πηγαία και ειλικρινά!!! Μαρινέλλα μας μοναδική αυτή η αγάπη δεν τελειώνει ούτε φεύγει… Κι από εκεί ψηλά για μας θα συνεχίζεις να τραγουδάς, να μας ξυπνάς τον λήθαργο, να μας θυμίζεις πως η ζωή θέλει πάθος, αγάπη, τσαχπινιά και τσαγανό! «Μας πνίγει τούτη η σιωπή… Ωχ… Ωχ…τούτη η στεναχώρια»… Στιγμή από την τελευταία σου πρόβα…».
Η Μαρινέλλα πέθανε σε ηλικία 87 ετών, έπειτα από επιπλοκές του σοβαρού εγκεφαλικού επεισοδίου που είχε υποστεί στη σκηνή του Ηρωδείου τον Σεπτέμβριο του 2024. Είχε προλάβει να ερμηνεύσει μόλις δύο τραγούδια. Συγκεκριμένα, την ώρα που ερμήνευε το τρίτο τραγούδι της βραδιάς «Τα λόγια είναι περιττά» και τραγουδούσε τον στίχο «Θεέ μου μας έμαθες εσύ πόσο πολύ να αγαπάμε» έπεσε στη σκηνή, με τους συνεργάτες της να σπεύδουν για να τη βοηθήσουν. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Μαρινέλλα είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της στα καμαρίνια και είχε επικοινωνήσει με συνεργάτες της, πριν μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Υγεία», όπου υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία. Όμως κατά τη νοσηλεία της, που διήρκησε από τις 25 Σεπτεμβρίου του 2024 έως τις 21 Ιανουαρίου του 2025, η κατάστασή της επιδεινώθηκε και τελικά, παρόλο που έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε στο σπίτι της, μήνες αργότερα άφησε την τελευταία της πνοή.
