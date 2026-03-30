Η επανένωση της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους γιους της μετά τη σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Η τραγουδίστρια και τα δύο παιδιά της πέρασαν το Σαββατοκύριακο κάνοντας βόλτες στη θάλασσα με σκάφος
Με τους δύο γιους της επανενώθηκε η Μπρίτνεϊ Σπίαρς λίγες εβδομάδες μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Η τραγουδίστρια πέρασε το Σαββατοκύριακο στη θάλασσα, κάνοντας βόλτες με σκάφος με τον 20χρονο Σον Πρέστον και τον 19χρονο Τζέιντεν Τζέιμς, τα παιδιά που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της Κέβιν Φέντερλαϊν.
Σε αναρτήσεις που έκανε στο Instagram, η τραγουδίστρια εμφανίζεται χαμογελαστή στο πλευρό των γιων της, με τους τρεις τους να ποζάρουν αγκαλιασμένοι.
Τα παιδιά της ήταν από την πρώτη στιγμή στο πλευρό της μετά την τελευταία περιπέτειά της. Στις 4 Μαρτίου η τραγουδίστρια συνελήφθη στην Καλιφόρνια για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, όταν σύμφωνα με τις Αρχές κινούνταν επικίνδυνα στον δρόμο. Στο όχημά της φέρεται να εντοπίστηκε άγνωστη ουσία, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται έρευνα και για ναρκωτικές ουσίες.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς αφέθηκε ελεύθερη την επόμενη ημέρα, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από τις εισαγγελικές Αρχές, με απόφαση για τυχόν δίωξη να αναμένεται πριν από τη δικάσιμο της 4ης Μαΐου 2026.
Πηγές από το περιβάλλον της αναφέρουν ότι η τραγουδίστρια είναι «συντετριμμένη» από το περιστατικό και έχει τρομοκρατηθεί από τις συνέπειες, ωστόσο οι γιοι της βρίσκονται στο πλευρό της, προσφέροντάς της στήριξη. «Την αγαπούν και θέλουν απλώς να τη δουν να γίνεται καλά», αναφέρει χαρακτηριστικά άτομο από το περιβάλλον της.
Ο μάνατζέρ της, Κέιντ Χάντσον, χαρακτήρισε το συμβάν «αδικαιολόγητο», τονίζοντας πως η Σπίαρς σκοπεύει να συμμορφωθεί με τον νόμο και να κάνει τα απαραίτητα βήματα για να βελτιώσει τη ζωή της.
