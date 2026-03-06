Στο πλευρό της Μπρίτνεϊ Σπίαρς η μητέρα και οι γιοι της μετά τη σύλληψή της

Στήριξη από την οικογένειά της φαίνεται πως έχει η Μπρίτνεϊ Σπίαρς
μετά τη σύλληψή της για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ουσιών, καθώς η μητέρα της αλλά και οι δύο γιοι της επικοινώνησαν μαζί της αμέσως μετά το περιστατικό.
Σύμφωνα με την Daily Mail, η μητέρα της τραγουδίστριας, Λιν Σπίαρς, ήταν από τα πρώτα άτομα που την κάλεσαν μόλις έγινε γνωστή η σύλληψή της. Τη στιγμή της επικοινωνίας, η 44χρονη ποπ σταρ είχε ήδη αφεθεί ελεύθερη από την αστυνομία. Πηγές αναφέρουν ότι η συζήτησή τους ήταν «θετική και ελπιδοφόρα», με τη Λιν να της εκφράζει τη στήριξή της και να της προσφέρει βοήθεια σε ό,τι χρειαστεί. Παρά τις εντάσεις που υπήρξαν στο παρελθόν ανάμεσά τους, φαίνεται ότι η σχέση μητέρας και κόρης έχει βελτιωθεί το τελευταίο διάστημα.
Μετά την επιστροφή της στο σπίτι, η τραγουδίστρια φέρεται επίσης να μίλησε με τους δύο γιους της, Σον Πρέστον, 20 ετών, και Τζέιντεν, 19 ετών, τους οποίους απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Κέβιν Φέντερλαϊν.
Οι δύο νεαροί ζουν από το 2023 στη Χαβάη με τον πατέρα τους, ωστόσο το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι προσπαθούν να αποκαταστήσουν τη σχέση τους με τη μητέρα τους. Πηγές αναφέρουν ότι η Σπίαρς είναι ιδιαίτερα ευγνώμων που οι γιοι της παραμένουν στη ζωή της και προσπαθεί να ξαναχτίσει τους δεσμούς μαζί τους.
Η σχέση της τραγουδίστριας με τη μητέρα της είχε περάσει κρίση στο παρελθόν, ιδιαίτερα το 2021 όταν η Σπίαρς κατηγόρησε δημόσια την οικογένειά της για τον ρόλο που έπαιξε στην επιτροπεία που είχε επιβληθεί στη ζωή της. Όμως, τα τελευταία χρόνια φαίνεται πως οι δύο πλευρές επιχειρούν να αφήσουν πίσω τους τις εντάσεις.
Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στην κομητεία Βεντούρα της Καλιφόρνιας, όταν αστυνομικοί τη σταμάτησαν σε αυτοκινητόδρομο μετά από αναφορές ότι οδηγούσε επικίνδυνα, κάνοντας απότομους ελιγμούς και αλλάζοντας λωρίδες με μεγάλη ταχύτητα. Σύμφωνα με τις αρχές, η 44χρονη τραγουδίστρια έδειχνε σημάδια ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ και πιθανώς ουσιών, γι’ αυτό υποβλήθηκε σε τεστ νηφαλιότητας πριν συλληφθεί. Οι αστυνομικοί την οδήγησαν στη φυλακή της κομητείας Βεντούρα, όπου κρατήθηκε για λίγες ώρες πριν αφεθεί ελεύθερη, ενώ τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που θα καθορίσουν τις επόμενες νομικές εξελίξεις αναμένονται.