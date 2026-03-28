Θανάσης Κουρλαμπάς: Ζορίστηκα πολύ ως παιδί, είχαμε ασθένειες στο σπίτι, έχασα τον πατέρα μου νωρίς
Έζησα δύσκολες καταστάσεις, εκμυστηρεύτηκε ο ηθοποιός
Στα παιδικά του χρόνια ανέτρεξε ο Θανάσης Κουρλαμπάς, εστιάζοντας στις δυσκολίες που βίωσε. Ο ηθοποιός εκμυστηρεύτηκε πως ως παιδί ήρθε αντιμέτωπος με ασθένειες ατόμων από την οικογένειά του, ενώ έχασε τον πατέρα του πολύ νωρίς. Το κλίμα που επικρατούσε στο σπίτι του, όπως είπε, τον δυσκόλεψε πολύ.
Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», το βράδυ της Παρασκευής 27 Μαρτίου, είπε για την παιδική του ηλικία: «Χιούμορ είχα ανέκαθεν και αντιμετώπιζα με αυτό πολλά πράγματα. Ζορίστηκα πολύ ως παιδί, είχαμε ασθένειες στο σπίτι, έχασα τον πατέρα μου νωρίς. Θέλω να πω ότι έζησα δύσκολες καταστάσεις. Στην παρέα φαινόμουν ότι θα γίνω ηθοποιός, ήμουν αυτός που φρόντιζε και είχε ανάγκη να περάσουν και οι άλλοι πολύ καλά».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός υπογράμμισε τη σημασία που έχει στη ζωή του το χιούμορ. Για εκείνον, λειτουργεί ως ένα μέσο για να αντιμετωπίσει διάφορες καταστάσεις της καθημερινότητας. Όσον αφορά δε στο επάγγελμα που υπηρετεί, μοιάζει με ένα παιχνίδι που του προσφέρει, όπως σημείωσε, στιγμές χαλάρωσης.
«Νομίζω ότι με το χιούμορ μπορείς να αντιμετωπίσεις πολλές καθημερινές καταστάσεις. Δεν τα καταφέρνεις πάντα, στερεύει που και που. Η δουλειά που κάνουμε σου προσφέρει ωραίες στιγμές χαλάρωσης, παιδικές. Όλο αυτό είναι ένα τεράστιο παιχνίδι, σοβαρό, ευλογημένο, χρήσιμο και πολύτιμο για τις ψυχές των θεατών», εξήγησε.
