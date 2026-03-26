Η Ροσαλία διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης: «Δεν μπορώ να το κάνω»
Η τραγουδίστρια προσπάθησε να ολοκληρώσει το σόου αλλά στην πορεία εξήγησε πως έκανε εμετούς στα παρασκήνια και πονούσε με αποτέλεσμα να μην μπορεί να συνεχίσει

Πρόωρα διέκοψε τη συναυλία της στο Μιλάνο η Ροσαλία, λόγω σοβαρής τροφικής δηλητηρίασης, ενημερώνοντας τον κόσμο ότι δεν ήταν σε θέση να συνεχίσει την εμφάνισή της.

Η Ισπανίδα τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Unipol Forum στο Μιλάνο της Ιταλίας στο πλαίσιο της «Lux» περιοδείας της την Τετάρτη 25 Μαρτίου, και κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να ολοκληρώση το σόου, όμως στην πορεία ανακοίνωσε επί σκηνής ότι αισθανόταν πολύ άσχημα για να συνεχίσει το πρόγραμμα.

Σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Ροσαλία ανέφερε: «Προσπάθησα να κάνω αυτή τη συναυλία από την αρχή, παρότι ήμουν άρρωστη».

@much Rosalía ended her show in Milan mid-way due to food poisoning. She took the time to explain to the crowd before walking off stage. Wishing Rosalía a speedy recovery ❤️‍🩹

Συνεχίζοντας, εξήγησε την κατάστασή της: «Έχω πάθει πολύ σοβαρή τροφική δηλητηρίαση και προσπάθησα να αντέξω μέχρι το τέλος, αλλά αισθάνομαι εξαιρετικά άσχημα. Έκανα εμετούς στα παρασκήνια και θέλω πραγματικά να δώσω το καλύτερο σόου, αλλά ουσιαστικά είμαι στο πάτωμα και προσπαθώ όσο μπορώ. Μπορώ να προσπαθήσω να συνεχίσω, αλλά κάποια στιγμή ίσως χρειαστεί να σταματήσω».

Η τραγουδίστρια πρόσθεσε: «Είμαι πολύ άρρωστη και προσπαθώ πραγματικά, θα συνεχίσω όσο μπορώ, αλλά αν χρειαστεί να σταματήσουμε, θα το κάνουμε αν δεν μπορώ σωματικά να συνεχίσω. Πονάω».

Τελικά, η 33χρονη ανακοίνωσε τη διακοπή της συναυλίας, λέγοντας λίγο αργότερα: «Προσπάθησα με κάθε τρόπο να συνεχίσω τη συναυλία μέχρι το τέλος, αλλά είμαι πραγματικά άρρωστη και δεν μπορώ να το κάνω», είπε, με τον κόσμο να τη χειροκροτά κατά την αποχώρησή της.

Η παγκόσμια περιοδεία της Ροσαλία με τίτλο «Lux Tour» ξεκίνησε επίσημα στις 16 Μαρτίου από τη Λυών, κατά την οποία ο Δημήτρης Παπαϊωάννου σκηνοθέτησε το τραγούδι της «La Perla».

