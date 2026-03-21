Η Ροσαλία ζήτησε από φωτογράφους να την αφήσουν ήσυχη να κάνει τη βόλτα της, δείτε βίντεο
Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε με το μοντέλο, Λόλι Μπαχία με την οποία φημολογείται ότι διατηρεί σχέση
Σε μία βόλτα της στο Παρίσι, η Ροσαλία εμφανίστηκε να ζητάει από φωτογράφους να την αφήσουν ήσυχη, χωρίς να την ακολουθούν.
Η τραγουδίστρια βρέθηκε για λίγες μέρες στην «Πόλη του Φωτός» μετά την πρεμιέρα της περιοδείας της «LUX Tour». Κατά τη διάρκεια της περιήγησής της στους δρόμους, η Ροσαλία ήρθε αντιμέτωπη με επίμονους φωτογράφους, που την ακολουθούσαν και την πλησίαζαν, προσπαθώντας να τραβήξουν πλάνα της.
Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στο ίντερνετ, η τραγουδίστρια φαίνεται να υπογράφει σε χαρτιά και στη συνέχεια να τονίζει: «Θέλω να κάνω μία βόλτα. Μπορείτε σας παρακαλώ να με αφήσετε; Θέλω να κάνω μία βόλτα». Κατά τη διάρκεια της βόλτας της, η Ροσαλία ήταν μαζί με το μοντέλο, Λόλι Μπαχία, με την οποία φημολογείται ότι διατηρεί σχέση. Η τραγουδίστρια φορούσε τζάκετ, φαρδύ παντελόνι και καφέ μπλούζα, ενώ το μοντέλο επέλεξε μπλε πουλόβερ, λευκό T-shirt και τζιν.
Δείτε τα βίντεο
Η καλλιτέχνιδα ξεκίνησε την περιοδεία της «LUX» στις 16 Μαρτίου στη Λυών και συνέχισε με δύο συναυλίες στο Παρίσι στις 18 και 20 Μαρτίου, με μελλοντικές στάσεις σε Ελβετία, Ιταλία και Ισπανία. Η παράσταση συνδυάζει τραγούδι όπερας, μπαλέτο και techno ερμηνείες. Η περιοδεία θα ολοκληρωθεί στις 3 Σεπτεμβρίου, και περιλαμβάνει στάσεις σε ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδία, Βέλγιο, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Κολομβία, Χιλή, Αργεντινή, Βραζιλία και Μεξικό.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
➡️El incómodo momento de Rosalía y Loli Bahia con un paparazzi en París pic.twitter.com/yntTNTocMw— ABC.es (@abc_es) March 20, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα