Η Ντενίζ Ρίτσαρντς παραδέχθηκε ότι έκανε λίφτινγκ: Ήθελα να επαναφέρω τα πράγματα εκεί που ήταν πριν, λέει
Ο εν διαστάσει σύζυγος της 55χρονης ηθοποιού είχε μιλήσει για την παρέμβαση που είχε κάνει στο πρόσωπό της, πριν εκείνη το αποκαλύψει
Η Ντενίζ Ρίτσαρντς αποκάλυψε ότι έκανε λίφτινγκ για να «επαναφέρει τα πράγματα εκεί που ήταν πριν», όπως είπε χαρακτηριστικά.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Allure, η 55χρονη ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της με τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες έχει προχωρήσει. Στο πλαίσιο αυτής, η Ρίτσαρντς εκμυστηρεύτηκε ότι έκανε λίφτινγκ πριν από οκτώ μήνες, δημοσιεύοντας μάλιστα φωτογραφίες από τη διαδικασία.
Παράλληλα, ανέφερε ότι στενοχωρήθηκε, όταν ο πρώην σύζυγός της, Άαρον Φάιπερς, διέρρευσε την είδηση στα μέσα ενημέρωσης πριν προλάβει η ίδια να μιλήσει γι’ αυτό. «Ήθελα να επαναφέρω τα πράγματα εκεί που ήταν πριν», είπε αρχικά η Ρίτσαρντς. «Ήμουν τρομοκρατημένη. Όντας στο προσκήνιο από τα 20 μου, ο κόσμος ξέρει πώς δείχνω – ένα λίφτινγκ δεν είναι κάτι που θα μπορούσα να κρύψω», πρόσθεσε.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Ντενίζ Ρίτσαρντς έχει υποκύψει σε αισθητικές επεμβάσεις. Η Ρίτσαρντς έκανε αυξητική στήθους στα 19 της και έκτοτε έχει υποβληθεί σε διορθωτικές επεμβάσεις για τα εμφυτεύματα. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, είναι η πρώτη φορά που έκανε παρέμβαση στο πρόσωπό της. «Είναι μέρα η με τη νύχτα», είπε για την εικόνα της πριν και μετά. «Είναι πραγματικά σοκαριστικό».
Μετά το λίφτινγκ, αποκάλυψε ότι άλλοι σταρ «ένιωσαν πιο άνετα να της μιλήσουν για τις δικές τους επεμβάσεις». Ωστόσο, δεν πρόκειται να αναφέρει ονόματα. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι είναι χρήσιμο να γνωρίζει κανείς πως «δεν είναι μόνο οι οροί, η γυμναστική και τα λέιζερ» που κάνουν ανθρώπους σαν κι εκείνη να δείχνουν νεότεροι.
«Περνώντας το διαζύγιό μου, ο πρώην μου αποκάλυψε ότι είχα κάνει λίφτινγκ. Έστειλε φωτογράφο έξω από ένα ραντεβού όπου έκανα μία θεραπεία για τις ουλές μου», υποστήριξε. «Έτσι, είπε σε κάποιον ότι είχα κάνει λίφτινγκ και ότι είχε αποτύχει, κάτι που είναι πραγματικά γελοίο», πρόσθεσε.
«Ξέρεις, το σκεφτόμουν αν θα μιλήσω ή όχι για το λίφτινγκ μου – εκείνος ουσιαστικά το αποκάλυψε πριν από μένα. Νομίζω ότι θα μπορούσα να το περάσω με το “α, δείχνει πολύ καλύτερα μετά το διαζύγιο”. Πιθανότατα θα μπορούσα να το καταφέρω – ή και όχι, δεν ξέρω», κατέληξε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Denise Richards, 55, admits she had a FULL facelift 8 months ago adding she was 'terrified' https://t.co/B8GsDTOs8Z— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) March 20, 2026
