Η Ντενίζ Ρίτσαρντς ντύθηκε κουνελάκι 20 χρόνια μετά τη γυμνή φωτογράφιση του Playboy
Η ηθοποιός πόζαρε με μαύρο κορμάκι εμπνευσμένο από τη φωτογράφισή της για το Playboy, που είχε κάνει το 2004
Μια φωτογράφιση που θύμιζε κατά πολύ την εποχή που πόζαρε για το Playboy πραγματοποίησε η Ντενίζ Ρίτσαρντς, καθώς εμφανίστηκε με μαύρο κορμάκι και αυτιά κουνελιού, σχεδόν 20 χρόνια μετά τη γυμνή φωτογράφιση που έκανε για το εξώφυλλο του ανδρικού περιοδικού.
Η Ρίτσαρντς με αφορμή το Halloween φόρεσε ένα μαύρο κορμάκι με αυτιά κουνελιού και δημοσίευσε στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το look της με λευκές μανσέτες και ένα ασπρόμαυρο παπιγιόν, παραπέμποντας στη φωτογράφισή της για το Playboy το 2004. Τότε είχε ποζάρει γυμνή για το περιοδικό, μόλις πέντε μήνες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της, η Ντενίζ Ρίτσαρντς είχε αποκαλύψει ότι οι γονείς της και το νεογέννητο μωρό της την είχαν συνοδεύσει στη φωτογράφιση που είχε κάνει τότε στις Μπαχάμες. Όπως είπε, κατάλαβε ότι τα πράγματα θα ήταν «δύσκολα» όταν ένας στιλίστας της ανακοίνωσε ότι θα έπρεπε να ποζάρει γυμνή. «Είπα "καλύτερα να μου βρείτε κάποιο ρούχο"», θυμήθηκε η ηθοποιός, εξηγώντας ότι τελικά η στιλίστριά της, της έφτιαξε ένα αυτοσχέδιο κάτω μέρος με φύλλα και ύφασμα. «Δεν χρειάστηκε να δείξω τίποτα που δεν ήθελα να δείξω».
Η ίδια πρόσθεσε ότι είχε δεχτεί πρόταση από το περιοδικό και άλλες φορές στο παρελθόν, αλλά αρνήθηκε. «Αυτή τη φορά σκέφτηκα πως καλύτερα να το κάνω πριν σταματήσουν να μου το ζητούν», είπε, σημειώνοντας ότι ο τότε σύζυγός της, Τσάρλι Σιν, ήταν «πολύ υποστηρικτικός» και τη βοήθησε να επιλέξει τις φωτογραφίες.
View this post on Instagram
