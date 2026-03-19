«Τα γνώριζα όλα όσα είπε, μετά τον θάνατο του συντρόφου της δεν είχε πού να ακουμπήσει», είπε ο πνευματικός της Αγγελικής Ηλιάδη

Η Αγγελική Ηλιάδη στη συνέντευξη που έδωσε στο vidcast Unblock περιέγραψε αναλυτικά όσα έζησε την ημέρα της δολοφονίας του Μπάμπη Λαζαρίδη, τα οποία την οδήγησαν στην πόρτα του Γέροντα Νεκτάριου: «Καταρχάς έζησα. Έζησα με τη βοήθεια του Θεού. Μια σφαίρα με βρήκε εδώ στο στόμα. Η άλλη στο πόδι. Έζησα και για να το πω πολύ απλά και να το ακούσει και ο κόσμος, γιατί καλό είναι να μιλάμε για πράγματα που έχουμε βιώσει, γιατί ο Θεός είναι μεγάλος και είναι πάντα δίπλα μας, εκείνη την ώρα που έπεφταν οι σφαίρες, εμένα κάποιος με έπιασε από το χέρι, με τράβηξε και με έβαλε μέσα στο ξενοδοχείο. Ενώ το πόδι μου ήταν κομμάτια, περπάτησα μέχρι πάνω, μπήκα μέσα και όταν μπήκα μέσα κατέρρευσα. Ο Θεός με έσωσε εκείνο το βράδυ. Μετά βέβαια ήμουν σε σοκ. Δεν σκεφτόμουν τίποτε άλλο από το πόσο σκληρά, ξαφνικά και βίαια έφυγε από τη ζωή αυτός ο άνθρωπος. Εμένα αυτό με είχε σοκάρει τότε περισσότερο από όλα. Συνεχώς σκεφτόμουν πώς μπορεί να ένιωσε. Και αυτή η σκέψη με βασάνιζε χρόνια», είπε.Αμέσως μετά, η τραγουδίστρια ανέφερε πως χάρη στον πνευματικό που της σύστησε η Πέγκυ Ζήνα σώθηκε και βγήκε από το σκοτάδι: «Τότε, με παίρνει τηλέφωνο η Πέγκυ Ζήνα, δεν θα το ξεχάσω. Της χρωστάω πάρα πολλά. Μπορεί να μην μιλάμε τα τελευταία χρόνια αλλά πάντα θα λέω και για τα λόγια της αλλά και πόσο με βοήθησε, γιατί με έστειλε στον πνευματικό της, στον Γέροντα Νεκτάριο, ο οποίος μαζί με τη μοναχή που ήταν εκεί, με πήραν στην αγκαλιά τους και με έσωσαν στην κυριολεξία. Με έβγαλαν από το σκοτάδι. Επί μήνες μιλούσα καθημερινά μαζί τους, πήγαινα στο μοναστήρι, ήταν η οικογένειά μου πια. Θεωρώ ότι αν δεν με είχε φέρει σε επαφή η Πέγκυ τότε, δεν ξέρω πώς θα ήμουν ψυχολογικά. Επειδή πιστεύω βαθιά, το πρώτο πράγμα που είπα ήταν "Θεέ μου βοήθησέ με, εξήγησέ μου τι συμβαίνει". Δεν ήθελα ούτε βοήθεια από ψυχολόγο ούτε τίποτα. Πάντα πίστευα. Και με βοήθησε ο Θεός», δήλωσε.