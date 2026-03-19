Η Ούρσουλα Άντρες καταγγέλλει ότι έχασε 16 εκατ. λίρες από τον πρώην μάνατζέρ της: Με εξαπάτησαν, είμαι συντετριμμένη



Ούρσουλα Άντρες , υποστηρίζοντας ότι έχασε 16 εκατομμύρια λίρες της περιουσίας της εξαιτίας ενεργειών του.

Σε άλλο σημείο η ηθοποιός δήλωσε

». Σε δηλώσεις της στη γερμανική εφημερίδα BILD ανέφερε επίσης: «

Σε μία σοβαρή καταγγελία για εξαπάτηση από τον εκλιπόντα, πρώην μάνατζέρ της προχώρησε ηΗ διάσημηηθοποιός, που έγραψε ιστορία ως η πρώτη «Bond Girl» στην ταινία «Dr. No» του 1962, κατέθεσε τον Ιανουάριο καταγγελία κατά του πρώην μάνατζέρ της, Έρικ Φρέιμοντ, κατηγορώντας τον για υπεξαίρεση σημαντικού μέρους της περιουσίας της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ο Φρέιμοντ φέρεται να προκάλεσε απώλειες ύψους περίπου 16 εκατομμυρίων λιρών, σε μια περίοδο κατά την οποία η συνολική περιουσία της εκτιμάται στα 18 εκατομμύρια λίρες.Μιλώντας στη γερμανική έκδοση Blick, η Άντρες δήλωσε: «Για οκτώ χρόνια με προσέγγιζαν. Μου είπαν ψέματα αδίστακτα και εκμεταλλεύτηκαν την καλή μου πίστη και την εμπιστοσύνη μου, με δόλιο, ακόμη και εγκληματικό τρόπο για να μου πάρουν τα πάντα. Υπολόγιζαν στην ηλικία μου. Είμαι συντετριμμένη». Όπως ανέφερε, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα ύπνου και έντονο άγχος, προσθέτοντας: «Αυτό το αίσθημα ανημποριάς είναι αφόρητο, με σκοτώνει».Με εξαπάτησαν με τον πιο απαράδεκτο τρόπο. Ελπίζω οι υπεύθυνοι να τιμωρηθούν με τη μέγιστη αυστηρότητα του νόμουΕίναι ένα τεράστιο σοκ και μια απογοήτευση για εμένα. Αυτό προετοιμαζόταν για πολλά χρόνια, κέρδισαν την εμπιστοσύνη μου με εξαπάτησηΣύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο Φρέιμοντ φέρεται να πραγματοποίησε σειρά οικονομικών συναλλαγών χωρίς τη γνώση της, μεταξύ των οποίων αγορές έργων τέχνης στο όνομά της, χωρίς όμως αυτά να της έχουν παραδοθεί ή παρουσιαστεί. Τα έργα αυτά φέρεται να είναι στο όνομα της συζύγου του, Καρολίν, με στόχο, σύμφωνα με τις καταγγελίες, την εξασφάλιση ρευστότητας. Σημειώνεται, ότι δεν υπάρχει ένδειξη εμπλοκής της συζύγου του σε παράνομες ενέργειες.Ο Φρέιμοντ είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές, καθώς είχε κινήσει υποψίες για υπεξαίρεση περιουσίας του κληρονόμου του οίκου Hermès, Νικολά Πουέχ. Κατά τη διάρκεια ανάκρισης στο Παρίσι τον Ιούλιο του περασμένου έτους φέρεται να παραδέχτηκε ορισμένες από τις κατηγορίες. Δύο εβδομάδες αργότερα έβαλε τέλος στη ζωή του.Η Ούρσουλα Άντρες έγινε διεθνώς γνωστή το 1962, όταν εμφανίστηκε ως Χάνι Ράιντερ στο πλευρό του Τζέιμς Μποντ, σε μια σκηνή που θεωρείται από τις πιο εμβληματικές στην ιστορία του κινηματογράφου. Σε ηλικία 26 ετών κέρδισε Χρυσή Σφαίρα για το βραβείο Νέου Αστέρα της Χρονιάς και συνέχισε την καριέρα της με συμμετοχές σε ταινίες, μεταξύ των οποίων και η παρωδία «Casino Royale» το 1967. Στη διάρκεια της πορείας της συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του κινηματογράφου, ενώ απασχόλησε συχνά και τη δημοσιότητα για την προσωπική της ζωή. Τα τελευταία χρόνια έχει αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας, μοιράζοντας τον χρόνο της μεταξύ της Ρώμης και της Ελβετίας.: Shutterstock