Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας - Έμφαση στους ελέγχους σε περιοχές υψηλού κινδύνου
Ακαθάριστα οικόπεδα: Ξεκινούν οι έλεγχοι και τα πρόστιμα μετά τη λήξη της προθεσμίας - Έμφαση στους ελέγχους σε περιοχές υψηλού κινδύνου
Σε εφαρμογή οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες, προθεσμία η οποία είχε παραταθεί έως τις 22 Ιουνίου
Από σήμερα, Τρίτη 23 Ιουνίου, τίθενται σε εφαρμογή οι έλεγχοι για τα ακαθάριστα οικόπεδα, μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων καθαρισμού από τους ιδιοκτήτες. Η προθεσμία, η οποία είχε παραταθεί έως τις 22 Ιουνίου, αφορούσε τόσο την ολοκλήρωση των εργασιών καθαρισμού όσο και την υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Παράλληλα, από σήμερα ξεκινά και η διαδικασία επιβολής προστίμων για όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που προχώρησαν στον καθαρισμό του οικοπέδου τους αλλά δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση. Σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης, οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 5.000 ευρώ, ενώ ενδέχεται να επιβληθεί και ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών.
Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κύρια ευθύνη των δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ προτεραιότητα αποτελούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι.
Παράλληλα, από σήμερα ξεκινά και η διαδικασία επιβολής προστίμων για όσους δεν συμμορφώθηκαν με τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ για τους ιδιοκτήτες που προχώρησαν στον καθαρισμό του οικοπέδου τους αλλά δεν υπέβαλαν τη σχετική δήλωση. Σε περιπτώσεις ψευδούς δήλωσης, οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές, καθώς προβλέπονται πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν έως και τα 5.000 ευρώ, ενώ ενδέχεται να επιβληθεί και ποινή φυλάκισης έως έξι μηνών.
Τουρνάς: Οι καθαρισμοί οικοπέδων είναι κρίσιμο μέτρο πρόληψης - Έμφαση στους ελέγχους σε περιοχές υψηλού κινδύνουΟ υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, δήλωσε εχθές ότι «η πρόληψη αποτελεί υποχρέωση όλων μας καθόλη τη διάρκεια του έτους» και οι καθαρισμοί αποτελούν βασική προϋπόθεση για τη μείωση του κινδύνου και την ενίσχυση της ανθεκτικότητας απέναντι στις πυρκαγιές.
Επιπλέον συμπλήρωσε ότι οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν με κύρια ευθύνη των δήμων σε συνεργασία με τις πυροσβεστικές υπηρεσίες, ενώ προτεραιότητα αποτελούν οι περιοχές υψηλού κινδύνου, τόσο εντός του αστικού ιστού όσο και περιμετρικά αυτού, προκειμένου να αντιμετωπιστούν εγκαίρως ενδεχόμενοι κίνδυνοι.
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