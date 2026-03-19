Νίκος Ψαρράς: Έχει συμβεί να παίζω σε παράσταση, είχε κοσμοσυρροή και εμείς δεν αντέχαμε
Δεν αντέχαμε, ο κόσμος το λάτρευε και πήραμε παράταση τρεις εβδομάδες, είπε ο ηθοποιός
Μία δυσάρεστη εμπειρία από θεατρική παράσταση περιέγραψε ο Νίκος Ψαρράς, αποκαλύπτοντας ότι, παρά τη μεγάλη προσέλευση του κοινού, ο ίδιος και οι συνάδελφοί του δεν αισθάνονταν άνετα επί σκηνής.
Ο ηθοποιός μίλησε για τον επαγγελματισμό που χρειάστηκε να επιδείξει σε εκείνη τη δουλειά, η οποία αφορούσε σε μία παράσταση του Εθνικού Θεάτρου. Σε συνέντευξη που παραχώρησε ο Νίκος Ψαρράς την Τετάρτη 18 Μαρτίου στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» σχολίασε ότι ο κόσμος έδειχνε τέτοιο ενδιαφέρον για το έργο, με αποτέλεσμα να πάρει παράταση.
Αναφερόμενος σε εκείνη την περίοδο της ζωής του, ο ηθοποιός είπε: «Μου έχει συμβεί να είμαι σε μια παράσταση, στο Εθνικό Θέατρο, όπου είχε κοσμοσυρροή και εμείς δεν αντέχαμε. Μεγάλος θίασος. Δεν αντέχαμε, ο κόσμος το λάτρευε και πήραμε παράταση τρεις εβδομάδες, οι οποίες ήταν βουνό. Δεν νιώθαμε καλά σε αυτό που κάναμε, γινόταν όμως χαμός από κόσμο και γι’ αυτό πήρε και την παράταση. Τότε συμπρωταγωνίστριά μου έλεγε πριν βγούμε "τι κάνουμε Θεέ μου; Ντρέπομαι"».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα