Μαρία Κωνσταντάκη: Χρησιμοποίησα την πάνα του σκύλου μου, για να τον μάθω να κάνει το ίδιο

Για τον σκύλο της, η Μαρία Κωνσταντάκη, εξήγησε πως τον έχει σαν παιδί της: «Ο σκύλος μου είναι σαν το παιδί μου. Βλέποντάς την καταλαβαίνω ότι ήταν η σοφή η απόφασή μου να μην κάνω παιδί. Θα είχα ταβανιάσει από το άγχος. Νομίζω θα ήμουν πολύ παραβιαστική μητέρα. Για το σκυλί μου μπορεί να κάνω ακραία πράγματα. Κάποια στιγμή είχε χτυπήσει το πόδι της και δεν ήθελε να σηκωθεί για να πάει τουαλέτα. Προσπαθούσα να της δείξω ότι δεν πειράζει να λερώσει και είχα πάρει μία πάνα για σκύλους και προσπάθησα να της δείξω τον τρόπο, ότι δεν έγινε και τίποτα. Ούρησα πάνω στην πάνα του σκύλου μου για να μάθω το σκύλο να ουρεί. Με κοιτούσε με ένα ύφος "θέλω να πάω σε άλλο σπίτι, δεν αντέχω σε αυτή τη βρώμα"», δήλωσε με χιούμορ. Στην πάνα του σκύλου της ούρησε η Μαρία Κωνσταντάκη , όπως αποκάλυψε, για να τον μάθει να κάνει το ίδιο.

Στο τέλος πρόσθεσε: «Η ψυχοθεραπεία με βοήθησε να βλέπω το δικό μου μερίδιο ευθύνης στα πράγματα. Αυτοπεποίθηση έχω σε κάποια κομμάτια και σε κάποια όχι. Έχω υπάρξει τοξική σε σχέση. Το φλερτ έχει γίνει στο διαδίκτυο πια και εγώ δεν μπορώ. Αν δεν φας χυλόπιτα πως θα εκτιμήσεις τον τύπο ή την τύπισσα που είπες "όχι"».

Όσον αφορά στην προσωπική της ζωή, η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως δεν έχει κάνει μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή της γενικότερα: «Δεν είχα πολλές μακροχρόνιες σχέσεις στη ζωή μου. Η πιο μεγάλη ήταν δυόμιση χρόνια, είναι πολύ θλιβερή αυτή η είδηση, δεν είναι πολύ. Κάπως ζοριζόμουν, κάπως ζοριζόταν και ο άλλος και δεν το βρήκαμε. Έτσι κι αλλιώς χρειαζόμουν τον χώρο μου και τον χρόνο μου. Χρειάζομαι τις ανάσες μου, δεν μπορώ αυτό το συνεχόμενο. Μου έχει τύχει να είμαι σε σχέση που γούσταρα πολύ να είμαι με τον άλλον από το πρωί μέχρι το βράδυ, αλλά τελικά δεν μπορούσα να λειτουργήσω σε αυτό το πράγμα. Χάνω τον εαυτό μου και δεν αισθάνομαι καλά τελικά. Δεν είναι ότι έχει υπάρξει ένα παιδί στη ζωή μου, οπότε να χρειάζεται να μοιραστώ μία καθημερινότητα με έναν άλλον άνθρωπο και για πρακτικούς αλλά και για συναισθηματικούς λόγους. Δεν βρίσκω κανέναν λόγο. Και ο σκύλος δικός μου είναι», είπε.