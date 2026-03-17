Η πραγματική αξία του χρυσού αγαλματιδίου: Πόσο κοστίζει ένα Όσκαρ
Το βραβείο δεν είναι στην πραγματικότητα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, αλλά από μπρούτζο και κάθε χρόνο παράγονται περίπου 50 για την απονομή
Ανεκτίμητο είναι για τους νικητές το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ, ωστόσο η πραγματική αξία του είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που μπορεί να φαντάζονται πολλοί.
Το περίφημο βραβείο, όπως αναφέρει το E! News, δεν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, αλλά από μπρούντζο με επικάλυψη 24 καρατίων. Συνολικά, το κόστος κατασκευής του, μαζί με τα υλικά και την εργασία, κυμαίνεται περίπου από 400 έως 1.000 δολάρια, ανάλογα και με την τιμή του χρυσού.
Η κατασκευή των αγαλματιδίων γίνεται από την εταιρεία UAP Polich Tallix στη Νέα Υόρκη, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου τρεις μήνες για την παραγωγή 50 αγαλμάτων.
Ωστόσο, η πραγματική «αξία» ενός Όσκαρ δεν αποτυπώνεται στην τιμή του. Σύμφωνα με κανονισμό της Academy of Motion Picture Arts and Sciences από το 1951, οι νικητές ή οι κληρονόμοι τους δεν μπορούν να πουλήσουν το αγαλματίδιο χωρίς πρώτα να το προσφέρουν στην Ακαδημία για μόλις 1 δολάριο.
Παρά τον αυστηρό αυτό κανόνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν υπάρξει εξαιρέσεις, όπως το 2004 που η κόρη του Όρσον Γουέλς κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικά το δικαίωμα να πουλήσει το Όσκαρ του πατέρα της για το «Πολίτης Κέιν».
Όταν, όμως, ένα Όσκαρ φτάσει στην ελεύθερη αγορά, οι τιμές εκτοξεύονται. Το 1999, ο Μάικλ Τζάκσον, αγόρασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το «Gone With the Wind» έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.
Παρόμοια, αγαλματίδια που ανήκαν σε θρύλους του Χόλιγουντ όπως οι Μπέτι Ντέιβς και Κλαρκ Γκέιμπλ έχουν πωληθεί σε τιμές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
How Much Is an Oscar Really Worth? Breaking Down the Price of the Academy Award Statue https://t.co/Da3QQQqDj5— E! News (@enews) March 16, 2026
