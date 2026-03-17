Η πραγματική αξία του χρυσού αγαλματιδίου: Πόσο κοστίζει ένα Όσκαρ
GALA
Όσκαρ Όσκαρ 2026 Αξία

Το βραβείο δεν είναι στην πραγματικότητα φτιαγμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, αλλά από μπρούτζο και κάθε χρόνο παράγονται περίπου 50 για την απονομή

Ανεκτίμητο είναι για τους νικητές το χρυσό αγαλματίδιο των Όσκαρ, ωστόσο η πραγματική αξία του είναι αρκετά χαμηλότερη από αυτή που μπορεί να φαντάζονται πολλοί.

Το περίφημο βραβείο, όπως αναφέρει το E! News, δεν είναι κατασκευασμένο εξ ολοκλήρου από χρυσό, αλλά από μπρούντζο με επικάλυψη 24 καρατίων. Συνολικά, το κόστος κατασκευής του, μαζί με τα υλικά και την εργασία, κυμαίνεται περίπου από 400 έως 1.000 δολάρια, ανάλογα και με την τιμή του χρυσού.



Η κατασκευή των αγαλματιδίων γίνεται από την εταιρεία UAP Polich Tallix στη Νέα Υόρκη, με τη διαδικασία να διαρκεί περίπου τρεις μήνες για την παραγωγή 50 αγαλμάτων.

Ωστόσο, η πραγματική «αξία» ενός Όσκαρ δεν αποτυπώνεται στην τιμή του. Σύμφωνα με κανονισμό της Academy of Motion Picture Arts and Sciences από το 1951, οι νικητές ή οι κληρονόμοι τους δεν μπορούν να πουλήσουν το αγαλματίδιο χωρίς πρώτα να το προσφέρουν στην Ακαδημία για μόλις 1 δολάριο.

Παρά τον αυστηρό αυτό κανόνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχουν υπάρξει εξαιρέσεις, όπως το 2004 που η κόρη του Όρσον Γουέλς κατάφερε να εξασφαλίσει δικαστικά το δικαίωμα να πουλήσει το Όσκαρ του πατέρα της για το «Πολίτης Κέιν».

Όταν, όμως, ένα Όσκαρ φτάσει στην ελεύθερη αγορά, οι τιμές εκτοξεύονται. Το 1999, ο Μάικλ Τζάκσον, αγόρασε το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας για το «Gone With the Wind» έναντι 1,5 εκατομμυρίου δολαρίων.

Κλείσιμο
Παρόμοια, αγαλματίδια που ανήκαν σε θρύλους του Χόλιγουντ όπως οι Μπέτι Ντέιβς και Κλαρκ Γκέιμπλ έχουν πωληθεί σε τιμές εκατοντάδων χιλιάδων δολαρίων.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Thema Insights

Open Minds, Open Doors: Πώς μια ελληνική πρόταση για τη συμπερίληψη αποκτά ευρωπαϊκή δυναμική

Στο Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Φλωρεντία ο Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και Νέους ανέδειξε την πρότασή του για την καθιέρωση Εκπαιδευτικού Προγράμματος Κοινωνικής Αφύπνισης για την Αναπηρία και Ανάπτυξης Συμπεριληπτικής Νοοτροπίας.

Νέα πρότυπα στη βιώσιμη δόμηση με τη σειρά προϊόντων: Zero Line

Η Mapei Hellas, εταιρεία δομικών και χημικών προϊόντων, μέλος του γνωστού Ιταλικού Ομίλου Mapei, που φέτος κλείνει 25 χρόνια στην Ελλάδα, έχει εισέλθει δυναμικά σε μια νέα φάση βιώσιμης ανάπτυξης, με τη σειρά προϊόντων «Zero Line» να αποτελεί την αιχμή του δόρατος και να την οδηγεί σε ένα ακόμη καλύτερο μέλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Northern Heights

Candy Bubbles

Billiards Classic

Sudoku

Free Kick Football

Bubble Tower

Find 500 Differences

Pocket Champions

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης