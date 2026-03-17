«Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά για τους άλλους»: Φωτογραφία με σκουπίδια στην αίθουσα τελετής των Όσκαρ προκαλεί οργή στα social media

Εικόνα από το Dolby Theatre έγινε viral και πυροδότησε κατηγορίες για υποκρισία των σταρ που μιλούν για την προστασία του περιβάλλοντος





Μπορεί η τελετή των Όσκαρ 2026 να ολοκληρώθηκε, όμως η συζήτηση γύρω από τη διοργάνωση συνεχίζεται έντονα στα social media , μετά τη δημοσιοποίηση φωτογραφίας που δείχνει σκουπίδια – όπως πλαστικά μπουκάλια και συσκευασίες σνακ – πεταμένα στις θέσεις του Dolby Theatre, προκαλώντας κύμα επικρίσεων για υποκρισία από πλευράς διασημοτήτων.Η εικόνα, η οποία δείχνει την αίθουσα του Dolby Theatre γεμάτη με πεταμένα αντικείμενα, διαδόθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκέντρωσε σχεδόν 4 εκατομμύρια προβολές.Στη φωτογραφία φαίνονται σκουπίδια, όπως άδεια μπουκάλια νερού και συσκευασίες σνακ, σκορπισμένα ανάμεσα στα καθίσματα του θεάτρου μετά την ολοκλήρωση της τελετής.Η ανάρτηση συνοδευόταν από τη λεζάντα: «Clean up on aisle ALL» («Καθαρισμός… σε κάθε γωνιά»).Η εικόνα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από χρήστες των social media, οι οποίοι κατηγόρησαν τις διασημότητες για υποκρισία, δεδομένου ότι πολλοί από τους παρευρισκόμενους έχουν δημόσια τοποθετηθεί υπέρ της προστασίας του περιβάλλοντος.«Δεν είναι κάποιοι από αυτούς περιβαλλοντολόγοι; Πού είναι τώρα όλη αυτή η ενέργεια για την προστασία του πλανήτη;» έγραψε ένας χρήστης.Άλλος σχολίασε: «Σώστε τα βουνά, κρατήστε τα καθαρά και όλα αυτά… αλλά δείτε τι χάος αφήνουν πίσω τους».





«Κανείς δεν το πιστεύει πια. Όπως λέει η παροιμία, ένα λιοντάρι φαίνεται από το πού ξαπλώνει».



Σε άλλο σχόλιο αναφερόταν ειρωνικά: «Φυσικά, δεν μπορούμε να περιμένουμε από καλοντυμένους σταρ να καθαρίσουν πίσω τους. Επίσης, τι γίνεται με το “No Plastic” και όλες αυτές τις οικολογικές ανησυχίες των διασημοτήτων;».







«Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά για τους άλλους» Πολλοί χρήστες έστρεψαν τα πυρά τους όχι μόνο προς τους σταρ αλλά και προς το γενικότερο σύστημα που, όπως υποστήριξαν, αφήνει τους εργαζόμενους να καθαρίζουν μετά τους διάσημους καλεσμένους.







«Οι πλούσιοι αφήνουν τη βρωμιά τους στους φτωχούς, όπως πάντα», έγραψε ένας εξοργισμένος σχολιαστής.







Ένας άλλος πρόσθεσε: «Οι ελίτ δημιουργούν το χάος και οι άνθρωποι των χαμηλότερων τάξεων το καθαρίζουν».



Τρίτος χρήστης σχολίασε: «Αυτού του είδους οι άνθρωποι περιμένουν από άλλους να καθαρίζουν πίσω τους – αόρατους και χωρίς ευχαριστώ».







Η απάντηση της Ακαδημίας Πηγή από την Ακαδημία υποστήριξε ότι η ανάρτηση στα social media παρουσιάστηκε εκτός πλαισίου και ότι πρόκειται για παρεξήγηση.



«Οι καλεσμένοι είχαν ζητηθεί να αφήσουν τα κουτιά πίσω και αυτό δεν αποτέλεσε ζήτημα βιωσιμότητας», ανέφερε η πηγή στην California Post, προσθέτοντας ότι «η Ακαδημία είναι αφοσιωμένη στη βιωσιμότητα».



Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η πρακτική αυτή αποτελεί τυπική διαδικασία, καθώς ο οργανισμός αναθέτει στο προσωπικό του Dolby Theatre – μεταξύ άλλων – τον καθαρισμό της αίθουσας μετά το τέλος των εκδηλώσεων.



Μάλιστα, φέρεται να είχε γίνει και σχετική ανακοίνωση προς τους καλεσμένους, η οποία όμως δεν μεταδόθηκε τηλεοπτικά, καλώντας τους να αφήσουν τα κουτιά στις θέσεις τους.



Παρόντες ακτιβιστές του περιβάλλοντος Στην τελετή των 98ων βραβείων Όσκαρ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαρτίου, παρευρέθηκαν και αρκετές προσωπικότητες που έχουν έντονη δράση σε ζητήματα περιβάλλοντος.



Μεταξύ αυτών ήταν η Τζέιν Φόντα, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, οι οποίοι αξιοποίησαν την πλατφόρμα της τελετής για να αναδείξουν περιβαλλοντικά ζητήματα.



Ωστόσο, ενώ οι κατηγορίες επικεντρώθηκαν κυρίως στους σταρ για το γεγονός ότι δεν πήραν μαζί τους τα σκουπίδια τους, κάποιοι χρήστες απέδωσαν την κατάσταση και σε οργανωτικό λάθος.



Όπως σχολίασε ένας από αυτούς: «Τα Όσκαρ μπορεί να ήταν λαμπερά, αλλά όσα ακολούθησαν δείχνουν ένα μεγάλο οργανωτικό κενό: δεν υπήρχε ούτε ένας κάδος απορριμμάτων. Με χιλιάδες καλεσμένους να τρώνε και να πίνουν, εύκολα προσβάσιμοι κάδοι σε κάθε διάδρομο θα είχαν λύσει το πρόβλημα».



