Πιτ Ντέιβιντσον: Η ζωή μου ως μπαμπάς είναι απίστευτη, εξαντλητική αλλά και χαριτωμένη
Ο κωμικός και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ, υποδέχθηκαν το πρώτο τους παιδί τον περασμένο Δεκέμβριο
Την εμπειρία της πατρότητας μετέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον, δηλώνοντας πως μετά τον ερχομό του παιδιού του η ζωή μοιάζει εξαντλητική και συνάμα απίστευτη. Ο κωμικός και η σύντροφός του, Έλσι Χιούιτ, υποδέχθηκαν την κόρη τους τον περασμένο Δεκέμβριο.
«Η ζωή ως μπαμπάς είναι γαμ… απίστευτη», εξομολογήθηκε ο Ντέιβιντσον στο περιοδικό People. «Είναι εξαντλητική, ανταποδοτική και χαριτωμένη. Και είμαι πολύ τυχερός γιατί η Έλσι είναι μια φανταστική μαμά, και δεν μπορώ να τονίσω αρκετά πόσο τυχερός είμαι», τόνισε.
Κάνοντας μία αναφορά στη σύντροφο του, μοιράστηκε ότι είναι πολύ όμορφο να τη βλέπει στον ρόλο της μητέρας. Όπως ανέφερε: «Και αυτό που είναι επίσης ωραίο είναι ότι βλέπεις έναν άνθρωπο να μπαίνει σε έναν νέο ρόλο, και είναι πολύ όμορφο να το παρακολουθείς. Είναι πολύ ικανοποιητικό να βλέπεις ότι ο άνθρωπος που διάλεξες να κάνεις παιδί μαζί του τα καταφέρνει τόσο φυσικά. Και έτσι η Σκότι είναι πολύ τυχερή από αυτή την άποψη. Περνάμε υπέροχα. Είναι πολύ χαριτωμένο και έχει πλάκα να ντύνεις ένα μικρό μωρό».
Όσο για το πώς τον έχει αλλάξει η πατρότητα, ο Ντέιβιντσον σημείωσε ότι πάνω απ’ όλα νιώθει πολύ προστατευτικός απέναντι στην κόρη του. «Είναι αστείο. Σαν να μην το καταλάβαινα αυτό πριν. Απλώς είσαι έτοιμος να τσακωθείς με τον οποιονδήποτε. Είναι πραγματικά αστείο», εξήγησε.
«Είναι σαν να λες: ηρέμησε λίγο. Κανείς δεν κάνει τίποτα στο παιδί σου. Αλλά έχεις αυτό το περίεργο, βασικά όχι περίεργο, είναι καλό. Έχεις αυτή την υπερβολικά προστατευτική διάθεση, σαν… αν πεταχτεί ένας παπαράτσι μπροστά μου, θα τον σαπίσω στο ξύλο. Είναι ένα περίεργο mode, γιατί εγώ δεν είμαι άνθρωπος που τσακώνεται», πρόσθεσε.
Ο ίδιος αναγνώρισε ότι δεν είναι ιδιαίτερα «σκληρός» χαρακτήρας, αλλά έχει διαπιστώσει ότι τέτοια ένστικτα εμφανίζονται όταν πρόκειται για το παιδί του. «Αλλά αναπτύσσεις αυτό το ένστικτο: “Κοιτάζει αυτός το μωρό μου; Τι κοιτάς;”», αστειεύτηκε.
«Είσαι πολύ, πολύ σε εγρήγορση. Αλλά μάλλον αυτό πάει πίσω στην εποχή των σπηλαίων, ξέρεις; Είναι πολύ… πώς το λένε; Πρωτόγονο. Αυτό ήταν που με εξέπληξε, η παρόρμηση να πλακώσεις κάποιον στο ξύλο. Κατά τα άλλα, όμως, είναι απλώς χαριτωμένες στιγμές», συμπλήρωσε.
Φωτογραφία: Shutterstock
Pete Davidson Says He's Feeling 'Primal' After Becoming a Dad and Shares What He'll Do If Anyone Comes for His Baby (Exclusive) https://t.co/hDvqQXj8Pf— People (@people) March 16, 2026
