Δείτε το βίντεο που είχε φτιάξει ο Γιώργος Πανουσόπουλος για την τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα
Ο σκηνοθέτης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών
Φτωχότερος είναι από σήμερα ο ελληνικός πολιτισμός μετά την απώλεια του σκηνοθέτη Γιώργου Πανουσόπουλου σε ηλικία 84 ετών.
Ανάμεσα στα δεκάδες έργα του που έγραψαν ιστορία, ξεχωριστή στιγμή ήταν το βίντεο που ετοίμασε για την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην Αθήνα.
Στο βίντεο διάρκειας περίπου 3 λεπτών που χρησιμοποιήθηκε για να ανοίξει η τελετή έναρξης με την υπογραφή του Δημήτρη Παπαϊωάννου, ο Γιώργος Πανουσόπουλος συνδύασε εικόνες από όλη την Ελλάδα: από νησιά και παραλίες μέχρι αρχαία αγάλματα και θέατρα, με τα τελευταία πλάνα να είναι από τις ολυμπιακές εγκαταστάσεις, το Καλλιμάρμαρο Στάδιο και τον Παρθενώνα.
Ο Γιώργος Πανουσόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1942 και από νωρίς στράφηκε στην τέχνη της εικόνας. Σπούδασε κινηματογράφο και φωτογραφία στο εξωτερικό και ξεκίνησε την καριέρα του ως διευθυντής φωτογραφίας και κινηματογραφιστής.
Στην πορεία του συνεργάστηκε, σε πλήθος σημαντικών παραγωγών και έφερε την κινηματογραφική του αισθητική σε διαφήμιση, τηλεόραση και μεγάλες διεθνείς εκδηλώσεις. Η συμβολή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυσχιδούς του δράσης.
Ο Γ. Πανουσόπουλος αφήνει πίσω του ένα σημαντικό έργο που συνέβαλε καθοριστικά στην εικόνα του ελληνικού κινηματογράφου και της οπτικοακουστικής δημιουργίας, αποτελώντας έμπνευση για νέες γενιές δημιουργών.
Ως σκηνοθέτης γύρισε «Ταξίδι του Μέλιτος» το 1979 και συνέχισε με τους εμβληματικούς «Απέναντι», το 1981. Η ταινία του “Μανία” του 1985 διαγωνίστηκε στο 36ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου και το «Μ’ αγαπάς;» του 1989 στο 46ο Διεθνές Φεστιβάλ της Βενετίας.
Ακολούθησαν: η «Ελεύθερη Κατάδυση» το 1995, το «Μια Μέρα τη Νύχτα» το 2001 και η «Τεστοστερόνη», το 2004.
Το «Σ’ Αυτή τη Χώρα Κανείς Δεν Ηξερε να Κλαίει», γυρισμένο το 2018, ήταν και η τελευταία του ταινία.
