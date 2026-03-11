Ciao, Γιώργο Μαρίνο! Η συναρπαστική διαδρομή και η βιογραφία του που θα «ακύρωνε όσους θα προσπαθούσαν να τον φιλήσουν μετά τον θάνατό του»

Λαμπρή και η πορεία στην τηλεόραση για τον σπουδαίο καλλιτέχνη, ο οποίος άφησε ισχυρό αποτύπωμα στα σόου και στα μουσικά αφιερώματα





Ακόμη και όσοι δεν τον ήξεραν, δεν τον είδαν, δεν του μίλησαν, μιλούν για τον μεγάλο θεατρίνο, για τον πολυσχιδή καλλιτέχνη, για τον ισχυρό επαναστάτη και τον τρυφερό φίλο. Όπως θα πει πολύ εύστοχα και ο Παύλος Αγιαννίδης, η αποδημία του φανέρωσε πως το κατεστημένο ήταν άλλοτε ενοχλημένο και άλλοτε ευεπίφορο σε ρηχούς διθυράμβους. Ο ίδιος αποκαλύπτει σε ανάρτηση του πως ο





Τούτο ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Ισως όμως μέσα από τα δεκάδες κείμενα και αναρτήσεις, μέσα από τα βίντεο που αναδύθηκαν από αρχεία που παρέμεναν αδρανή για χρόνια, γίνεται μία σύσταση του παλιού στο νέο και μία υπενθύμιση του παλιού καλού στο «αποπροσανατολισμένο» παλιό, που παραμένει ενεργό και πορεύεται ακόμη στις ράγες του θεάματος, προσπαθώντας να πάει με το ρεύμα της εποχής δυστυχώς όχι επιτυχημένα.









Κλείσιμο



Ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίασε στη δημόσια τηλεόραση επιτυχημένα σόου: «Σόου του Γιώργου Μαρίνου» (ΕΡΤ, 1976), «Ένα σόου με τον Γιώργο Μαρίνο» (ΕΡΤ, 1982), «Ζόουμπιζ» (ΕΤ-1, 1997), και φυσικά τα «Τετράγωνα των Αστέρων» στα οποία μεταξύ άλλων συμμετείχαν καιι οι Ιάσονας Τριανταφυλλίδης και Σάκης Μπουλάς.



Από το 1994 μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο το 1996 ο Γιώργος Μαρίνος αναλαμβάνει την παρουσίαση του σόου «Ciao ANT1» . Διαδέχτηκε την Ρούλα Κορομηλά και με σκηνοθέτη τον Μεγακλή Βιντιάδη και χορογράφο τον Φωκά Ευαγγελινό θα σαρώσουν τα κυριακάτικα βράδια μας. Ο Μαρίνος τραγουδά, χορεύει και δίνει το μεγάλο σύνθημα «Λυσσάξτε τσαούσες!» Kαλεσμένοι του σόου, μεγάλα ονόματα του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ρένα Βλαχοπούλου, Ρίτα Σακελλαρίου, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Ελένη Μενεγάκη, Γιώργος Μαζωνάκης, Σάκης Ρουβάς, Καίτη Γκρέυ, Μαίρη Λίντα, Πόλυ Πάνου, Καίτη Γαρμπή, Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή και πάρα πολλοί ακόμη.



Πώς να το φανταζόταν ότι μετά τον θάνατό του θα ακολουθούσε όλο αυτό που επιθυμούσε να μην συμβεί. Δεκάδες, σύντομα ίσως εκατοντάδες, ρέκβιεμ για την ζωή του, την πορεία του, τον χαρακτήρα και το ταλέντο του. Οσο κι αν προσπάθησε να μείνει μακριά, να είναι κλειστός σε κάθε απόπειρα παραβίασης του ιδιωτικού, έχασε την μάχη φεύγοντας από την ζωή.Ακόμη και όσοι δεν τον ήξεραν, δεν τον είδαν, δεν του μίλησαν, μιλούν για τον μεγάλο θεατρίνο, για τον πολυσχιδή καλλιτέχνη, για τον ισχυρό επαναστάτη και τον τρυφερό φίλο. Όπως θα πει πολύ εύστοχα και ο Παύλος Αγιαννίδης, η αποδημία του φανέρωσε πως το κατεστημένο ήταν άλλοτε ενοχλημένο και άλλοτε ευεπίφορο σε ρηχούς διθυράμβους. Ο ίδιος αποκαλύπτει σε ανάρτηση του πως ο Μαρίνος τον επέλεξε για να γράψει το βιβλίο της ζωής του, μία βιογραφία που θα «ακυρώνει όλους όσοι θα προσπαθήσουν να με φιλήσουν μετά τον θάνατό μου», όπως του είχε πει.Τούτο ακριβώς συμβαίνει και τώρα. Ισως όμως μέσα από τα δεκάδες κείμενα και αναρτήσεις, μέσα από τα βίντεο που αναδύθηκαν από αρχεία που παρέμεναν αδρανή για χρόνια, γίνεται μία σύσταση του παλιού στο νέο και μία υπενθύμιση του παλιού καλού στο «αποπροσανατολισμένο» παλιό, που παραμένει ενεργό και πορεύεται ακόμη στις ράγες του θεάματος, προσπαθώντας να πάει με το ρεύμα της εποχής δυστυχώς όχι επιτυχημένα.Και αν και πολλά έχουν ειπωθεί για το θέατρο και το τραγούδι, λιγότερα ειπώθηκαν για την τηλεόραση. Εκεί που ο Γιώργος Μαρίνος έριξε άπλετο φως παρακάμπτοντας τους τεχνητούς προβολείς και τα συνήθη τερτίπια των παρουσιαστών. Είτε ως παρουσιαστής, είτε ως καλεσμένος είχε τον μαγικό εκείνο τρόπο να αφήνει ισχυρό αποτύπωμα. Κι αυτό γιατί ο Μαρίνος έχοντας ζήσει βαθιά και έντονα, μπορούσε να αφηγηθεί ιστορίες γοητευτικές και ως καλλιτέχνης πλημμυρισμένος από ενέργεια και ταλέντο και σταθερός αρνητής των στερεοτύπων να σαγηνεύσει δρασκελίζοντας πλατό και κάνοντας ταυτόχρονα πολλά. Δεν κρύφτηκε ποτέ σε «ασφαλή καταφύγια», δεν συνθηκολόγησε με το κοινωνικά συμβατό και φυσικά δεν επηρεάστηκε ποτέ από τα «εθνοφλύγεστα αφηγήματα της ομοφοβίας», όπως σημειώνει ο Γιώργος Σαμπατακάκης, Ακαδημαϊκός, στο δικό του ξόδι για τον Μαρίνο.Ηταν διαβολεμένα απλός και σύνθετος. Εκεί που ένιωθες πως είναι τόσο απλός καθημερινός άνθρωπος, μία του φράση κι ένα του βλέμμα ανέτρεπε κάθε δεδομένο και ερχόταν περίτρανα να αποδείξει την μοναδικότητα και την ιδιαιτερότητά του. Είτε επρόκειτο για απαντήσεις σε ερωτήματα συνέντευξης, είτε για παρουσίαση τηλεπαιχνιδιού ή σόου.Ο Γιώργος Μαρίνος παρουσίασε στη δημόσια τηλεόραση επιτυχημένα σόου: «Σόου του Γιώργου Μαρίνου» (ΕΡΤ, 1976), «Ένα σόου με τον Γιώργο Μαρίνο» (ΕΡΤ, 1982), «Ζόουμπιζ» (ΕΤ-1, 1997), και φυσικά τα «Τετράγωνα των Αστέρων» στα οποία μεταξύ άλλων συμμετείχαν καιι οι Ιάσονας Τριανταφυλλίδης και Σάκης Μπουλάς.Από το 1994 μέχρι και το τελευταίο επεισόδιο το 1996 ο Γιώργος Μαρίνος αναλαμβάνει την παρουσίαση του σόου «Ciao ANT1» . Διαδέχτηκε την Ρούλα Κορομηλά και με σκηνοθέτη τον Μεγακλή Βιντιάδη και χορογράφο τον Φωκά Ευαγγελινό θα σαρώσουν τα κυριακάτικα βράδια μας. Ο Μαρίνος τραγουδά, χορεύει και δίνει το μεγάλο σύνθημα «Λυσσάξτε τσαούσες!» Kαλεσμένοι του σόου, μεγάλα ονόματα του ελληνικού καλλιτεχνικού στερεώματος, Αλίκη Βουγιουκλάκη, Ρένα Βλαχοπούλου, Ρίτα Σακελλαρίου, Ζωζώ Σαπουντζάκη, Ελένη Μενεγάκη, Γιώργος Μαζωνάκης, Σάκης Ρουβάς, Καίτη Γκρέυ, Μαίρη Λίντα, Πόλυ Πάνου, Καίτη Γαρμπή, Άννα Βίσση, Δέσποινα Βανδή και πάρα πολλοί ακόμη.



Πάντα πρωταγωνιστής ακόμη και ως καλεσμένος. Και εξομολογητικός, αποκαλυπτικός να απαντά σε όλες τις ερωτήσεις. Στα «Φώτα Πορείας» στην Ελενα Ακρίτα το 2000 ξεδιπλώνοντας τις πρώτες προσπάθειες να μπει στον χώρο με την Τζένη Καρέζη και την Μελίνα Μερκούρη να έρχονται να τον ακούσουν να τραγουδά ρεπερτόριο με τέσσερα τραγούδια κι έναν πιανίστα δανεικό. Με την Σεμίνα Διγενή να τον προκαλεί να κάνει τις αξέχαστες μιμήσεις του Δημήτρη Χορν και της Ελλης Λαμπέτη, με την Εύη Κυριακοπούλου να τον οδηγεί σε εξομολόγηση για την αποκάλυψη της ομοφυλοφιλίας. Και τόσες πολλές. Όταν παρουσίαζε σόου ήταν ταυτόχρονα οικοδεσπότης και καλεσμένος. Όταν παρουσίαζε τηλεπαιχνίδια ήταν σαν γκεστ που ήρθε να δώσει άλλον αέρα σε κάτι εξαρχής τυποποιημένο.



Ο Γιώργος Μαρίνος δεν είναι πλέον εδώ. Μακριά από το κοινό του εδώ και χρόνια. Ανεπανάληπτος, μοναδικός και ατρόμητος. Κι αν κάτι θα θυμούνται οι παλιοί και μαθαίνουν αυτές τις ώρες οι νεότεροι είναι πως το αληθινό ταλέντο είναι ασυμβίβαστο. Στην σκηνή, στο γυαλί και στην ζωή. Ciao, Γιώργο!