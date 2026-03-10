Απόψε στο Survivor μια απρόβλεπτη μονομαχία - Δείτε το τρέιλερ
GALA
Survivor Τρέιλερ

Οι Επαρχιώτες είναι υπό διάλυση και δεν ανταλλάσσουν ούτε βλέμμα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του νέου αγώνα

Μαντίσα Τσότα, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Μιχάλης Σηφάκης, ποιος ή ποια θα αποχωρήσει από το Survivor, απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ;

Με μία στρατηγική κίνηση, οι Επαρχιώτες εχθές (09/03), μετά την ήττα τους στο αγώνισμα ασυλίας, έβγαλαν ως υποψήφιο από την ομάδα τους, τον Μιχάλη Σηφάκη. Ούτε η πέτρα της ασυλίας που είχε ο Μιχάλης δεν μπόρεσε να τον εξαιρέσει, αφού η κίνηση του Μάνου Μαλλιαρού την ακύρωσε. Μετά την ψηφοφορία, όσα είπε η Μιλένα Σδρένια στο Συμβούλιο άναψαν φωτιές στην Μπλε ομάδα, ενώ ο Μιχάλης Σηφάκης της έδωσε συγχαρητήρια που μίλησε ανοιχτά.

Η επόμενη μέρα βρίσκει τους Επαρχιώτες υπό… διάλυση. Η ένταση στην καλύβα δεν λέει να κοπάσει και όσα έχουν συμβεί δείχνουν ξεκάθαρα τον διχασμό που επικρατεί. Ούτε ο αγώνας για το έπαθλο, δεν μπορεί να τους ενώσει.

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 10/03/2026


Την ώρα του αγωνίσματος, η εικόνα στον πάγκο των Επαρχιωτών είναι αποκαρδιωτική, τίποτα δεν θυμίζει μία ομάδα που έχει έρθει για να κερδίσει. Αρκετοί δεν ανταλλάσσουν ούτε ματιά.

Πόσο θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την κατάληξη του αγώνα; Θα σημειώσουν οι Αθηναίοι την πολυπόθητη, δεύτερη νίκη;

Το τηλεοπτικό κοινό στήριξε εχθές με την ψήφο του μία ή έναν υποψήφιο και απόψε θα αποκαλυφτεί το όνομα που εξαιρείται από τη μονομαχία. Στη μονομαχία όμως γίνεται κάτι που κανείς δεν περιμένει.
Thema Insights

