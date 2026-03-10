Απόψε στο Survivor μια απρόβλεπτη μονομαχία - Δείτε το τρέιλερ
Απόψε στο Survivor μια απρόβλεπτη μονομαχία - Δείτε το τρέιλερ
Οι Επαρχιώτες είναι υπό διάλυση και δεν ανταλλάσσουν ούτε βλέμμα μεταξύ τους κατά τη διάρκεια του νέου αγώνα
Μαντίσα Τσότα, Χρυσοβαλάντης Πάκος, Μιχάλης Σηφάκης, ποιος ή ποια θα αποχωρήσει από το Survivor, απόψε, Τρίτη 10 Μαρτίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ;
Με μία στρατηγική κίνηση, οι Επαρχιώτες εχθές (09/03), μετά την ήττα τους στο αγώνισμα ασυλίας, έβγαλαν ως υποψήφιο από την ομάδα τους, τον Μιχάλη Σηφάκη. Ούτε η πέτρα της ασυλίας που είχε ο Μιχάλης δεν μπόρεσε να τον εξαιρέσει, αφού η κίνηση του Μάνου Μαλλιαρού την ακύρωσε. Μετά την ψηφοφορία, όσα είπε η Μιλένα Σδρένια στο Συμβούλιο άναψαν φωτιές στην Μπλε ομάδα, ενώ ο Μιχάλης Σηφάκης της έδωσε συγχαρητήρια που μίλησε ανοιχτά.
Η επόμενη μέρα βρίσκει τους Επαρχιώτες υπό… διάλυση. Η ένταση στην καλύβα δεν λέει να κοπάσει και όσα έχουν συμβεί δείχνουν ξεκάθαρα τον διχασμό που επικρατεί. Ούτε ο αγώνας για το έπαθλο, δεν μπορεί να τους ενώσει.
Δείτε το τρέιλερ
Την ώρα του αγωνίσματος, η εικόνα στον πάγκο των Επαρχιωτών είναι αποκαρδιωτική, τίποτα δεν θυμίζει μία ομάδα που έχει έρθει για να κερδίσει. Αρκετοί δεν ανταλλάσσουν ούτε ματιά.
Πόσο θα επηρεάσει αυτή η κατάσταση την κατάληξη του αγώνα; Θα σημειώσουν οι Αθηναίοι την πολυπόθητη, δεύτερη νίκη;
Το τηλεοπτικό κοινό στήριξε εχθές με την ψήφο του μία ή έναν υποψήφιο και απόψε θα αποκαλυφτεί το όνομα που εξαιρείται από τη μονομαχία. Στη μονομαχία όμως γίνεται κάτι που κανείς δεν περιμένει.
