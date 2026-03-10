Η Γιόκο Όνο πίστευε ότι ο Τζον Λένον ίσως ήταν γκέι
Η χήρα του Τζον Λένον είχε εκμυστηρευτεί τη σκέψη της στον Πολ ΜακΚάρτνεϊ
Μια πεποίθηση που είχε η Γιόκο Όνο για τη σεξουαλικότητα του Τζον Λένον ήρθε στη δημοσιότητα, σύμφωνα με την οποία ο εκλιπών τραγουδιστής ενδέχεται να ήταν ομοφυλόφιλος.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ ανέφερε ότι η χήρα του Τζον Λένον από το 1969 έως τον θάνατό του το 1980, του είχε εκφράσει την άποψη ότι ο Λένον «ίσως ήταν ομοφυλόφιλος». Η δήλωση έγινε σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2015 στο περιοδικό Vanity Fair και δημοσιεύτηκε πρόσφατα, με αφορμή το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του ΜακΚάρτνεϊ μετά τους Beatles, «Paul McCartney: Man on the Run».
Ο 83χρονος μουσικός περιέγραψε τη συνομιλία που είχε με τη Γιόκο Όνο, η οποία σήμερα είναι 93 ετών: «Ορκίζομαι ότι με πήρε τηλέφωνο λίγο μετά τον θάνατο του Τζον και μου είπε: "Ξέρεις, νομίζω ότι ο Τζον ίσως ήταν ομοφυλόφιλος"». Ο ΜακΚάρτνεϊ πρόσθεσε: «Της είπα "δεν είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω. Σίγουρα όχι όταν τον γνώριζα". Τη δεκαετία του 1960 είχαμε γύρω μας πολλές γυναίκες και τον έβλεπα με πολλές γυναίκες. Και είχα κοιμηθεί με τον Τζον αρκετές φορές, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κάτι, καμία ένδειξη, κανένα στοιχείο. Οπότε δεν είχα κανένα λόγο να το πιστέψω».
Παράλληλα, ο ΜακΚάρτνεϊ παραδέχτηκε ότι είχε ακούσει φήμες σχετικά με τη σεξουαλικότητα του Λένον, συμπεριλαμβανομένων των συζητήσεων για τη σχέση του με τον μάνατζερ των Beatles, Μπράιαν Έπσταϊν, ο οποίος ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά τόνισε ότι προσωπικά δεν πίστευε ότι υπήρξε κάτι ερωτικό μεταξύ τους.
Ο Τζον Λένον και η Γιόκο Όνο παντρεύτηκαν τον Μάρτιο του 1969 και παρέμειναν μαζί μέχρι τον θάνατο του Λένον στις 8 Δεκεμβρίου του 1980, όταν δολοφονήθηκε από τον Μάρκ Τσάπμαν. Μαζί απέκτησαν τον γιο τους Σον Λένον. Ο Λένον είχε προηγουμένως αποκτήσει έναν γιο με την πρώτη του σύζυγο Σίνθια. Η Γιόκο Όνο έχει επίσης μία κόρη από τον πρώην σύζυγό της, τον σκηνοθέτη Άντονι Κοξ, και είχε παντρευτεί το 1956 τον Τόσι Ιτσιγιάναγκι, διάσημο Ιάπωνα συνθέτη avant-garde.
Paul McCartney reveals Yoko Ono once told him she thought her husband John Lennon 'might have been gay' https://t.co/5LolEFkADj— Daily Mail (@DailyMail) March 10, 2026
