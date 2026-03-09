Νέλλη Γκίνη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή
GALA
Νέλλη Γκίνη Σεξουαλική παρενόχληση

Νέλλη Γκίνη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή

Ο άνθρωπος αυτός έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει, εξομολογήθηκε η ηθοποιός

Νέλλη Γκίνη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί όταν ήταν μαθήτρια στη δραματική σχολή μίλησε η Νέλλη Γκίνη, εξηγώντας πως όλα συνέβησαν όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο και ο άνθρωπος εκείνος ξεκίνησε να την κυνηγά.

Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 8 Μαρτίου και εξήγησε πώς αντέδρασε όταν ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει.

Η Νέλλη Γκίνη είπε χαρακτηριστικά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε: «Είχε τύχει κάποια στιγμή να ερωτηθώ και είχα πει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, που μου συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή. Ο άνθρωπος αυτός, αφού μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει. Τότε εγώ, δεν ξέρω που βρήκα το κουράγιο, γύρισα το γραφείο. Στη δουλειά μας δεν ήταν εύκολο, είτε μια γυναίκα είτε ένας άνδρας, να βγει και να πει ότι ο τάδε ή η τάδε με παρενόχλησε».

Δείτε το βίντεο


Όσον αφορά στις αισθητικές επεμβάσεις, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση με τις αισθητικές παρεμβάσεις. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, κακίζω λίγο τον εαυτό μου γιατί ακόμα και μια κρέμα ξεχνάω να την βάλω. Είμαι πολύ κακοποιητική με το δέρμα μου γενικά. Το σώμα μου όμως το φροντίζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική».
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η ανοιξιάτικη ανανέωση του ανδρικού στυλ

Η σεζόν αλλάζει, αλλάζουμε και εμείς! Επισκεπτόμαστε το The Mall Athens για τα απαραίτητα κομμάτια που θα μας χαρίσουν ένα statement look που αποπνέει άνεση, κομψότητα και ελευθερία.

Δίπλωμα Ισπανικών DELE: Ένα πολύτιμο διαβατήριο για σπουδές και καριέρα χωρίς σύνορα, με την εγγύηση του Ινστιτούτου Θερβάντες

Η επίσημη πιστοποίηση γλωσσομάθειας του Ισπανικού Υπουργείου Παιδείας ανοίγει την πόρτα σε πανεπιστήμια υψηλού κύρους, νέες εμπειρίες και ευκαιρίες καριέρας σε όλο τον κόσμο.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης