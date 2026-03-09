Νέλλη Γκίνη: Δέχτηκα σεξουαλική παρενόχληση όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή

Η Νέλλη Γκίνη είπε χαρακτηριστικά για τη σεξουαλική παρενόχληση που δέχτηκε: «Είχε τύχει κάποια στιγμή να ερωτηθώ και είχα πει μια περίπτωση σεξουαλικής παρενόχλησης, που μου συνέβη όταν ήμουν μαθήτρια στη δραματική σχολή. Ο άνθρωπος αυτός, αφού μπήκα μέσα, έκλεισε την πόρτα και άρχισε να με κυνηγάει. Τότε εγώ, δεν ξέρω που βρήκα το κουράγιο, γύρισα το γραφείο. Στη δουλειά μας δεν ήταν εύκολο, είτε μια γυναίκα είτε ένας άνδρας, να βγει και να πει ότι ο τάδε ή η τάδε με παρενόχλησε».





Για τη σεξουαλική παρενόχληση που είχε δεχτεί όταν ήταν μαθήτρια στη δραματική σχολή μίλησε η Νέλλη Γκίνη , εξηγώντας πως όλα συνέβησαν όταν μπήκε σε ένα δωμάτιο και ο άνθρωπος εκείνος ξεκίνησε να την κυνηγά.Η ηθοποιός έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» την Κυριακή 8 Μαρτίου και εξήγησε πώς αντέδρασε όταν ήρθε αντιμέτωπη με αυτή την κατάσταση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις αισθητικές επεμβάσεις που μπορεί να έχει κάνει.Όσον αφορά στις αισθητικές επεμβάσεις, η ηθοποιός δήλωσε: «Δεν έχω καμία σχέση με τις αισθητικές παρεμβάσεις. Πολλές φορές και εγώ, ας πούμε, κακίζω λίγο τον εαυτό μου γιατί ακόμα και μια κρέμα ξεχνάω να την βάλω. Είμαι πολύ κακοποιητική με το δέρμα μου γενικά. Το σώμα μου όμως το φροντίζω γιατί μου αρέσει πάρα πολύ η γυμναστική».