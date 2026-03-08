Ενθουσιασμός στα social media για την εμφάνιση της Μισέλ Φάιφερ στα 67 της: «Πώς παραμένει τόσο όμορφη;»
Η ηθοποιός εμφανίστηκε στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι – Η παρουσία της αποθεώθηκε στο ίντερνετ
Η εμφάνιση της Μισέλ Φάιφερ στην Εβδομάδα Μόδας στο Παρίσι προκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στα social media, με την ηθοποιό να αποθεώνεται στο ίντερνετ για την παρουσία της στα 67 της χρόνια.
Η βραβευμένη ηθοποιός παρευρέθηκε στην επίδειξη γυναικείων συλλογών του οίκου Yves Saint Laurent κατά τη διάρκεια της Eβδομάδας Μόδας στο Παρίσι. Για την περίσταση επέλεξε σύνολο του οίκου, αποτελούμενο από μαύρο σακάκι και παντελόνι, ενώ τα μανίκια του σακακιού ήταν γυρισμένα μέχρι τους αγκώνες. Την εμφάνιση ολοκλήρωσε με πράσινα παπούτσια με έντονα μυτερή μύτη.
Σε άλλη εμφάνισή της επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα μεσαίου μήκους του οίκου Oscar de la Renta, πλήρως διακοσμημένο με πέρλες. Το σύνολο συνδυάστηκε με σκουλαρίκια και δαχτυλίδια με πέρλες, καθώς και με μαύρες γόβες Gianvito Rossi.
Δείτε φωτογραφίες
Την επόμενη ημέρα η Φάιφερ δημοσίευσε στον λογαριασμό της στο Instagram βίντεο από στιγμές στο κόκκινο χαλί. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «Όμορφη βραδιά σε ένα από τα αγαπημένα μου μέρη».
Η εμφάνισή της συγκέντρωσε αποθεωτικά σχόλια στα social media, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο εντυπωσιακή παραμένει και να αναρωτιούνται πώς διατηρείται τόσο όμορφη, ενώ άλλοι επαίνεσαν τη φυσική της εικόνα, επισημαίνοντας ότι δεν έχει καταφύγει σε αισθητικές παρεμβάσεις, όπως συμβαίνει συχνά στο Χόλιγουντ.
Η συζήτηση γύρω από την εμφάνιση της ηθοποιού αναζωπύρωσε και παλαιότερες δηλώσεις της για την ηλικία και την εικόνα στο Χόλιγουντ. Σε συνέντευξή της στο People είχε δηλώσει ότι με τα χρόνια η στάση της απέναντι στη γήρανση έχει αλλάξει. «Φτάνεις σε ένα σημείο όπου είναι εντάξει να φαίνεσαι καλά για την ηλικία σου, αντί να φαίνεσαι νέος για την ηλικία σου. Το έχω αγκαλιάσει αυτό», είχε πει.
Η ίδια έχει αναφερθεί και στην πίεση που συχνά δέχονται οι ηθοποιοί σχετικά με την εμφάνιση. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε σημειώσει ότι «καθώς μεγαλώνεις υπάρχει περισσότερη ελευθερία, γιατί δεν προσπαθείς πια να ανταποκριθείς σε συγκεκριμένες προσδοκίες».
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
