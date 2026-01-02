Η Μισέλ Φάιφερ ποζάρει χωρίς μακιγιάζ στα social media
Δείτε το στιγμιότυπο που μοιράστηκε η 67χρονη ηθοποιός
Χωρίς ίχνος μακιγιάζ φωτογραφήθηκε η Μισέλ Φάιφερ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η 67χρονη σταρ του Χόλιγουντ πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram για μία ακόμα φορά τη φυσική ομορφιά της.
«Στο σπίτι. Επιτέλους», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.
Η ανάρτηση της Μισέλ Φάιφερ
