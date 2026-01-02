Η Μισέλ Φάιφερ ποζάρει χωρίς μακιγιάζ στα social media
GALA
Μισέλ Φάιφερ Μακιγιάζ

Η Μισέλ Φάιφερ ποζάρει χωρίς μακιγιάζ στα social media

Δείτε το στιγμιότυπο που μοιράστηκε η 67χρονη ηθοποιός

Η Μισέλ Φάιφερ ποζάρει χωρίς μακιγιάζ στα social media
7 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς ίχνος μακιγιάζ φωτογραφήθηκε η Μισέλ Φάιφερ, δημοσιεύοντας στη συνέχεια το σχετικό στιγμιότυπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η 67χρονη σταρ του Χόλιγουντ πόζαρε χαμογελαστή στον φακό, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της ακόλουθους στο Instagram για μία ακόμα φορά τη φυσική ομορφιά της.

«Στο σπίτι. Επιτέλους», έγραψε στη συνοδευτική λεζάντα της δημοσίευσής της.

Η ανάρτηση της Μισέλ Φάιφερ

7 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

ΜΕΓΑ, 45 χρόνια συνεισφοράς στην κοινωνία

Η εταιρεία υλοποιεί μακροχρόνια και πολυβραβευμένα προγράμματα κοινωνικής συνεισφοράς, με μετρήσιμα αποτελέσματα που συμβάλλουν ουσιαστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης