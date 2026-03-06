Όσκαρ 2026: Αν Χάθαγουεϊ και Γκουίνεθ Πάλτροου προστίθενται στη λίστα των παρουσιαστών
Ο Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. θα είναι και εκείνος παρουσιαστής της φετινής διοργάνωσης

Οι Αν Χάθαγουεϊ και Γκουίνεθ Πάλτροου και Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. προστίθενται στη λίστα των παρουσιαστών των Όσκαρ 2026.

Καθώς πλησιάζει η 98η τελετή απονομής των Βραβείων, οι εκτελεστικοί παραγωγοί Raj Kapoor και Katy Mullan ανακοίνωσαν ακόμη μια ομάδα αστέρων, που θα ανέβει στη σκηνή για να παρουσιάσει τις επιμέρους κατηγορίες.

Ανάμεσα στους παρουσιαστές βρίσκονται οι βραβευμένοι με Όσκαρ Β΄ Ρόλου Ρόμπερτ Ντάουνι Τζ. και Αν Χάθαγουεϊ, καθώς και η κάτοχος Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για την ταινία «Shakespeare in Love» Γκουίνεθ Πάλτροου. Στη λίστα συμπληρώνονται επίσης οι Γουίλ Αρνέτ, Πριγιάνκα Τσόπρα Τζόνας,  Πολ Μέσκαλ, ο οποίος είχε βρεθεί υποψήφιος το 2023 για την ερμηνεία του στο «Aftersun».

Η τελετή, με οικοδεσπότη τον Κόναν Ο’ Μπράιεν, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15 Μαρτίου στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθεί ζωντανά από το ABC, καθώς και μέσω streaming από το Hulu, σύμφωνα με το The Wrap.

Λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση των πρώτων ονομάτων που θα συμμετάσχουν ως παρουσιαστές στην τελετή, έγινε γνωστό ότι στη σκηνή των 98ων Όσκαρ θα ανέβουν επίσης η Ντέμι Μουρ, ο Χαβιέρ Μπαρδέμ, ο Κρις Έβανς, η Chase Infiniti, η Maya Rudolph και ο Kumail Nanjiani.

