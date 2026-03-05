Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν είχα κακές στιγμές στη δουλειά, ήμουν από τους τυχερούς
Οδυσσέας Σταμούλης Καριέρα

Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν είχα κακές στιγμές στη δουλειά, ήμουν από τους τυχερούς

Βίωσα μεγάλη αγάπη και αναγνώριση, συμπλήρωσε ο ηθοποιός

Οδυσσέας Σταμούλης: Δεν είχα κακές στιγμές στη δουλειά, ήμουν από τους τυχερούς
Έναν απολογισμό της πορείας του στην υποκριτική, που μετρά πάνω από σαράντα χρόνια, έκανε ο Οδυσσέας Σταμούλης, δηλώνοντας τυχερός που δεν βίωσε κακές στιγμές.

Ο ηθοποιός επισήμανε πως αν και βρίσκεται τέσσερις δεκαετίες στον συγκεκριμένο κλάδο, δεν έχει άσχημα πράγματα να θυμάται. Αντιθέτως, έχει δεχτεί αγάπη και αναγνώριση, ενώ ενσάρκωσε ρόλους που τον ολοκλήρωσαν σε επαγγελματικό αλλά και προσωπικό επίπεδο.

«Στη δουλειά αυτή, την οποία ασκώ τα τελευταία 42 χρόνια, είναι φυσικό να υπάρχουν πολλές και ποικίλες στιγμές. Ωστόσο, δεν θυμάμαι να είχα κακές στιγμές», σημείωσε σε συνέντευξή του στο Secret.

Η καλλιτεχνική του διαδρομή σημαδεύτηκε από αγάπη, αναγνώριση και πρωταγωνιστικούς ρόλους που του πρόσφεραν πληρότητα. «Ήμουν από τους τυχερούς. Βίωσα μεγάλη αγάπη, αναγνώριση και πρωταγωνιστικούς ρόλους που αγάπησα και αυτό με γέμισε τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά», πρόσθεσε στη συνέχεια.

