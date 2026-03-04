Η Πέμη Ζούνη χώρισε από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Η Πέμη Ζούνη χώρισε από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο

Το πρώην ζευγάρι είχε αποκτήσει μαζί μία κόρη

Η Πέμη Ζούνη χώρισε από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Ιωάννα Μαρίνου
Τον χωρισμό της από τον Στάθη Σκέντζο ανακοίνωσε η Πέμη Ζούνη, κάνοντας γνωστό ότι εδώ και λίγο καιρό αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «OK!», όπου για πρώτη φορά μίλησε δημόσια για τον χωρισμό της, τονίζοντας ότι παρά το τέλος της σχέσης τους, με τον Στάθη Σκέντζο διατηρούν φιλικές σχέσεις και παραμένουν δίπλα ο ένας στον άλλο.

Όπως δήλωσε η Πέμη Ζούνη για τις εξελίξεις στην προσωπική της ζωή: «Με τον Στάθη δεν μένουμε πια μαζί, αλλά είμαστε φίλοι. Επικοινωνούμε καθημερινά. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση. Άλλαξε η καθημερινότητά μας, ωστόσο για ό,τι χρειαστεί είμαστε δίπλα ο ένας στον άλλο».

Η Πέμη Ζούνη χώρισε από τον σύζυγό της, Στάθη Σκέντζο
Ο Στάθης Σκέντζος και η Πέμη Ζούνη

Όταν ρωτήθηκε για το πόσος καιρός έχει περάσει από τον χωρισμό, είπε: «Πολύ λίγος», ενώ για το εάν έχει πάρει διαζύγιο, η ίδια διευκρίνισε: «Τυπικά όχι». Σημειώνεται ότι, το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει μαζί μία κόρη, την Ελεονώρα Σκέντζου.

Η συζήτηση πέρασε και στον προηγούμενο γάμο της ηθοποιού με τον σκηνοθέτη Νίκο Κουτελιδάκη: «Με τον Νίκο γνωριστήκαμε όταν τελείωνα τη δραματική σχολή με αφορμή μια δουλειά. Είναι εξαιρετικός άνθρωπος και πολύ αγαπημένος μου. Μείναμε μαζί τεσσεράμισι χρόνια και έπειτα χωρίσαμε και έφταιγα εγώ» παραδέχτηκε η Πέμη Ζούνη.
