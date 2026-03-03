Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ζητά να μην δημοσιοποιηθεί το βίντεο σύλληψής του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
Ο τραγουδιστής κατηγορήθηκε το 2024 για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις
Αίτηση κατέθεσε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ προκειμένου να μην επιτραπεί η δημοσιοποίηση του βίντεο από την κάμερα σώματος των αστυνομικών που κατέγραψε τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι θα υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη».
Ο τραγουδιστής είχε συλληφθεί στις 18 Ιουνίου 2024 στη Νέα Υόρκη. Αρχικά κατηγορήθηκε για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, καθώς και για δύο παραβάσεις: παραβίαση πινακίδας «stop» και μη διατήρηση πορείας στη λωρίδα κυκλοφορίας. Ο δικηγόρος του, Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ, είχε υποστηρίξει τότε ότι ο Τίμπερλεϊκ «δεν ήταν μεθυσμένος» κατά τη σύλληψή του. Τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους ο καλλιτέχνης δήλωσε ένοχος.
Τη Δευτέρα 2 Μαρτίου, ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ προσέφυγε στο Ανώτατο Δικαστήριο της Κομητείας Σάφολκ, ισχυριζόμενος ότι η δημοσιοποίηση του υλικού από την κάμερα σώματος θα παραβίαζε την ιδιωτικότητά του. Όπως αναφέρεται στην αίτηση: «Η δημόσια διάδοση αυτού του υλικού θα προκαλέσει σοβαρή και ανεπανόρθωτη βλάβη στην προσωπική και επαγγελματική φήμη του, θα τον εκθέσει σε δημόσιο χλευασμό και δεν εξυπηρετεί κανένα νόμιμο δημόσιο συμφέρον».
Οι συνήγοροί του, Έντουαρντ Μπερκ Τζούνιορ και Μάικλ Τζ. Ντελ Πιάνο, υποστηρίζουν ότι η διανομή του βίντεο θα αποκαλύψει πλάνα από το εσωτερικό του οχήματός του, καθώς και «άκρως προσωπικές λεπτομέρειες». Παράλληλα, σημειώνουν ότι το υλικό περιλαμβάνει «άκρως προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες που αφορούν στον Τίμπερλεϊκ και την οικογένειά του, συμπεριλαμβανομένων ιατρικών, οικογενειακών και άλλων στοιχείων που δεν είναι απαραίτητα για την ενημέρωση του κοινού».
Η αίτηση κατατέθηκε έπειτα από αίτημα που υπέβαλαν πολίτες προς το Αστυνομικό Τμήμα του Σαγκ Χάρμπορ, τον αρχηγό Ρόμπερτ Ντρέικ και τον Δήμο του Σαγκ Χάρμπορ, βάσει του Νόμου περί Ελευθερίας Πληροφόρησης (FOIL), ζητώντας τη δημοσιοποίηση του βίντεο.
Οι δικηγόροι του τραγουδιστή ζήτησαν από το δικαστήριο να εκδώσει επείγουσα διαταγή που θα απαγορεύει τη διάθεση του υλικού, «ολόκληρο, είτε ένα μέρος αυτού», σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς σχετική δικαστική εντολή. Επιπλέον, αιτήθηκαν να δοθεί στον ίδιο ή στο δικαστήριο η δυνατότητα να εξετάσουν το βίντεο με προτεινόμενες περικοπές, ώστε να αξιολογηθούν τα ζητήματα προστασίας της ιδιωτικότητας.
Σύμφωνα με τη σύλληψη, ο Τίμπερλεϊκ είχε δηλώσει στον αστυνομικό που τον σταμάτησε ότι «είχε πιει ένα μαρτίνι» και ότι ακολουθούσε φίλους του για να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Η αναφορά σημειώνει ότι το όχημά του, μια BMW 2025, παραβίασε πινακίδα «stop» και δεν κινούνταν στη σωστή πλευρά του δρόμου, ενώ τα μάτια του «ήταν κατακόκκινα και υγρά». Μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Σαγκ Χάρμπορ, όπου αρνήθηκε επανειλημμένα να υποβληθεί σε εξετάσεις. Κρατήθηκε όλη τη νύχτα και οδηγήθηκε ενώπιον δικαστηρίου το επόμενο πρωί.
Τον Σεπτέμβριο του 2024, συμφώνησε να δηλώσει ένοχος για την ελαφρύτερη κατηγορία της οδήγησης με μειωμένη ικανότητα, καταβάλλοντας πρόστιμο 500 δολαρίων. Παράλληλα, του επιβλήθηκε η εκτέλεση 25 ωρών κοινωφελούς εργασίας σε μη κερδοσκοπικό οργανισμό της επιλογής του, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 90 ημέρες και η υποχρέωση να συμμετάσχει σε δημόσια εκστρατεία ενημέρωσης για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Justin Timberlake Files Petition to Stop Release of Body Cam Video from Drunk Driving Arrest, Says It Would Cause 'Irreparable Harm' https://t.co/849nbQLQ6X— People (@people) March 3, 2026
