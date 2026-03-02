H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Γιάννης Ξανθούλης για Μαρινέλλα: Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει
Ο συγγραφέας θυμήθηκε τη στιγμή που η σπουδαία ερμηνεύτρια υπέστη εγκεφαλικό στο Ηρώδειο το 2024
Τη στιγμή που η Μαρινέλλα υπέστη εγκεφαλικό στη σκηνή του Ηρωδείου, τον Σεπτέμβριο του 2024, θυμήθηκε ο Γιάννης Ξανθούλης. Ο συγγραφέας και φίλος της σπουδαίας ερμηνεύτριας, που έχει υπογράψει τη βιογραφία της και βρισκόταν εκεί με την κόρη της και την εγγονή της, υποστήριξε πως τότε είχε νιώσει πως είχε έρθει το τέλος για εκείνη. Αυτό που τον πονάει τώρα πια, τόνισε, είναι το να σκέφτεται πως η Μαρινέλλα υποφέρει.
«Έλεγα στη Μαρινέλλα πως δεν μου άρεσε το είδος των τραγουδιών που τραγουδούσε. Η συμβουλή που μου είχε δώσει είναι πως το μυαλό, η καρδιά και το υπογάστρια πρέπει να συνεργάζονται. Όταν είδα αυτό που έπαθε η Μαρινέλλα, κατάλαβα ότι αυτό ήταν το τέλος. Δεν αντέχω να σκέφτομαι πως υποφέρει. Αυτό είναι δραματικό», δήλωσε στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Όσον αφορά στη βιογραφία της Μαρινέλλας, την οποία έγραψε, ο Γιάννης Ξανθούλης εξήγησε πώς προέκυψε η ιδέα. «Τη Μαρινέλλα την είχα γνωρίσει όταν κάναμε ένα σίριαλ. Η κόρη της επέμενε πως ήμουν ο κατάλληλος να γράψω τη βιογραφία της Μαρινέλλας. Η Μαρινέλλα το διάβασε το βιβλίο και πιστεύω της άρεσε», περιέγραψε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
