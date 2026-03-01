Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από τον επερχόμενο κύκλο του «Maestro»
Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης δημοσίευσε backstage φωτογραφίες από τον επερχόμενο κύκλο του «Maestro»
Πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί, έγραψε ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς
Backstage φωτογραφίες από τον επερχόμενο κύκλο του «Maestro» δημοσίευσε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης στα social media.
Ο πρωταγωνιστής και δημιουργός της σειράς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους εικόνες με μερικά από βασικά μέλη του καστ, όπως η Μαρία Καβογιάννη, η Χάρις Αλεξίου και η Κλέλια Ανδριολάτου. Ο τέταρτος κύκλος του «Maestro» είναι σε φάση προετοιμασίας, με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να αναφέρει, πως σύντομα θα βρεθεί ξανά στους Παξούς, όπου γυρίζεται η σειρά.
Πιο συγκεκριμένα, σημείωσε στη λεζάντα της ανάρτησής του: «Έχει ακόμα δουλειά μέχρι να είναι έτοιμο, αλλά πλησιάζει η εποχή που θα ξαναπάμε στο νησί. Λίγα πλάνα από τα παρασκήνια στους Παξούς κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων των νέων επεισοδίων του Maestro».
Δείτε την ανάρτησή του
