Νέα αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο του Survivor
GALA
Survivor Τρέιλερ Αποχώρηση

Νέα αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο του Survivor

Η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και η Δήμητρα Λιάγγα είναι οι τρεις υποψήφιοι

Νέα αποχώρηση στο αποψινό επεισόδιο του Survivor
Βασιλική Μουντή, Δημήτρης Θεοδωρόπουλος και Δήμητρα Λιάγγα περιμένουν με αγωνία, στο νέο επεισόδιο του Survivor, απόψε, Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, να μάθουν ποιος έχει τη στήριξη του κοινού και ποιοι θα μονομαχήσουν.

Η χθεσινή νίκη των «Αθηναίων» τους γέμισε αυτοπεποίθηση, αν και υπάρχει διάχυτη η αίσθηση πως οι «Επαρχιώτες» «έδωσαν» το παιχνίδι, για να μπουν σε ψηφοφορία.

Στην παραλία των Μπλε, οι περισσότεροι ξυπνούν αδιάθετοι και πιθανολογούν πως τους έχει πειράξει κάτι που έφαγαν. Θα μπορέσουν να μπουν στον αγώνα με τη δυναμική που χρειάζεται;

Ο στίβος μάχης απαιτεί συγκέντρωση και καθοδήγηση από τον πάγκο. Ωστόσο, κάποιοι αποφασίζουν να μπερδέψουν τους παίκτες της αντίπαλης ομάδας, φωνάζοντάς τους. Ποιος το ξεκίνησε και ποιοι αντιδρούν έντονα σε αυτή τη στρατηγική;

Δείτε το τρέιλερ

Survivor - Αθηναίοι vs Επαρχιώτες | Trailer | 26/02/2026


Το τηλεοπτικό κοινό, εχθές, στήριξε με την ψήφο του τον ή την Survivor που θέλει να παραμείνει και απόψε θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα, αλλά και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι που θα μονομαχήσουν. Η Βασιλική Μουντή, ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος ή η Δήμητρα Λιάγγα θα αποχαιρετήσει τον Άγιο Δομίνικο;

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ασφάλιση Κατοικίας: Προστατεύοντας την περιουσία και την ψυχική σου ηρεμία

Με την ασφάλιση του σπιτιού σου έναντι των φυσικών καταστροφών προστατεύεις την περιουσία σου, τους αγαπημένους σου και τις πολύτιμες καθημερινές στιγμές σου, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζεις την ηρεμία και την πολύτιμη στήριξη που μπορεί να χρειαστείς σε ώρα ανάγκης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης