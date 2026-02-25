Αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ του America’s Next Top Model: Όταν πίεζαν νεαρά κορίτσια για αισθητικές επεμβάσεις και σχολίαζαν σώματα

Η Τάιρα Μπανκς στο «Reality Check: Inside America’s Next Top Model»

Ένα από τα κυρίαρχα σχόλια αφορά στο γεγονός ότι στο ντοκιμαντέρ δεν υπάρχει ξεκάθαρη, ειλικρινής συγγνώμη από πλευράς Μπανκς για περιστατικά όπως η πίεση για αισθητικές επεμβάσεις ή τα σχόλια για το σώμα και το βάρος των διαγωνιζομένων.Μάλιστα, αναφέρουν ότι όταν η ίδια απολογείται, γίνεται με αόριστο τρόπο ή σε παρελθοντικό χρόνο, χωρίς να καθίσταται σαφές εάν η συγγνώμη απευθύνθηκε σε συγκεκριμένες παίκτριες.Πολλές από τις αντιδράσεις επισημαίνουν επίσης, ότι το ντοκιμαντέρ μεταθέτει ευθύνες σε άλλους παράγοντες, όπως τα social media ή τους εκτελεστικούς παραγωγούς, αντί να εστιάζει στην προσωπική ευθύνη των δημιουργών και των ανθρώπων της παραγωγής του «ANTM».Παράλληλα, σχολιαστές αναφέρουν ότι η σειρά δεν δίνει επαρκή χώρο στους πρώην διαγωνιζόμενους να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Αντίθετα, παρουσιάζει περισσότερο τις απόψεις των παραγωγών, οι οποίοι συχνά επιχειρούν να διαχειριστούν το ίδιο το αφήγημα.Η κριτική τονίζει ακόμη, ότι άλλα ντοκιμαντέρ για ριάλιτι, όπως «Fit For TV: The Reality of The Biggest Loser», αντιμετώπισαν παρόμοιες κατηγορίες, κάποια από αυτά επιχείρησαν να αναγνωρίσουν λάθη και να ζητήσουν συγγνώμη.Τέλος, αρκετές από τις αντιδράσεις προσθέτουν ότι η κοινωνία και τα social media πλέον επιτρέπουν στους πρώην συμμετέχοντες να εκφράσουν δημόσια τις εμπειρίες τους, παρά τις δεσμεύσεις να μην αποκαλύψουν στοιχεία, και ότι το ντοκιμαντέρ παρεμποδίζει αυτό το δικαίωμα, δίνοντας βήμα στα πρόσωπα, που κατηγορούνται για την τοξικότητα του αρχικού προγράμματος.