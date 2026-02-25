Τα My market Local συνεχίζουν την ανάπτυξή τους, αποκτώντας ισχυρότερο εκτόπισμα κάθε χρόνο
Αντιδράσεις για το ντοκιμαντέρ του America’s Next Top Model: Όταν πίεζαν νεαρά κορίτσια για αισθητικές επεμβάσεις και σχολίαζαν σώματα
Το «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» επανεξετάζει τόσο την επιτυχία όσο και τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της αρχικής εκπομπής, όπως θέματα ρατσισμού και σχολιασμών για το σώμα
Το διαχρονικό ξέσπασμα «είχα ελπίδες για σένα» της Τάιρα Μπανκς από τον τέταρτο κύκλο του «America’s Next Top Model» το 2005 εξελίχθηκε σε ένα από τα πιο εμβληματικά memes.
Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά, το ριάλιτι επιστρέφει στην επικαιρότητα μέσα από τη νέα σειρά του Netflix, «Reality Check: Inside America’s Next Top Model», η οποία υπόσχεται μια αναδρομή στο ριάλιτι μόδας, με σχόλια να αναφέρουν ότι δεν πέτυχε τον σκοπό του.
Το America’s Next Top Model προβλήθηκε από το 2003 έως το 2018 και σε κάθε «κύκλο» προβαλλόταν μια ομάδα νεαρών γυναικών που εκπαιδεύονταν για να γίνουν τοπ μόντελ. Κάθε επεισόδιο περιλάμβανε δοκιμασία, φωτογράφιση και αποχώρηση.
Το πρόγραμμα συνδύαζε στοιχεία από άλλα επιτυχημένα ριάλιτι, όπως το «Fear Factor», το «Survivor» και το «The Swan», υιοθετώντας συχνά ακραίες ή αμφιλεγόμενες πρακτικές. Δημιουργός, παραγωγός και παρουσιάστρια ήταν η Τάιρα Μπανκς, η οποία σύστησε στο κοινό έννοιες όπως το «smize (χαμογελώ με τα μάτια)» και καθόρισε την εικόνα της εκπομπής.
Το «Reality Check: Inside America’s Next Top Model» ένα ντοκιμαντέρ-σειρά του Netflix, που έκανε πρεμιέρα στις 16 Φεβρουαρίου του 2026 και εξετάζει διεξοδικά την πολιτιστική επιρροή, τις αντιπαραθέσεις και την ιστορία του ριάλιτι «America’s Next Top Model», της δημοφιλούς αμερικανικής σειράς διαγωνισμού μοντέλων.
Το ντοκιμαντέρ συνδυάζει εκτενείς συνεντεύξεις με τη δημιουργό και παρουσιάστρια Τάιρα Μπανκς, πρώην διαγωνιζόμενες, κριτές και παραγωγούς, και επανεξετάζει τόσο την επιτυχία όσο και τις πιο αμφιλεγόμενες στιγμές της αρχικής εκπομπής, όπως θέματα ρατσισμού, σχολιασμών για το σώμα και εσωτερικών συγκρούσεων.
Το ντοκιμαντέρ του Netflix ωστόσο, έχει προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοσιογραφικά sites για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ιστορία του ριάλιτι.
Αν και η σειρά υποτίθεται πως προσφέρει μια αναδρομή στην ιστορία και τα λάθη του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας, πολλές από τις αντιδράσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι αποφεύγει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την κακοποίηση και την κακή μεταχείριση των διαγωνιζομένων.
Κριτικοί και πρόσωπα που το παρακολούθησαν επισημαίνουν ότι η παραγωγή φαίνεται να έχει εστιάσει περισσότερο στο έργο της, χωρίς καμία ειλικρινή αυτοκριτική.
Η συμμετοχή της δημιουργού και παρουσιάστριας Τάιρα Μπάνκς έχει ερμηνευτεί από πολλούς ως απόπειρα υπεράσπισης της δικής της εικόνας, παρά ως ουσιαστική απολογία για τα προβλήματα του σόου.
Το ντοκιμαντέρ του Netflix ωστόσο, έχει προκαλέσει εκτεταμένη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και σε δημοσιογραφικά sites για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει την ιστορία του ριάλιτι.
Αν και η σειρά υποτίθεται πως προσφέρει μια αναδρομή στην ιστορία και τα λάθη του δημοφιλούς ριάλιτι μόδας, πολλές από τις αντιδράσεις επικεντρώνονται στο γεγονός ότι αποφεύγει να αναλάβει πλήρως την ευθύνη για την κακοποίηση και την κακή μεταχείριση των διαγωνιζομένων.
Κριτικοί και πρόσωπα που το παρακολούθησαν επισημαίνουν ότι η παραγωγή φαίνεται να έχει εστιάσει περισσότερο στο έργο της, χωρίς καμία ειλικρινή αυτοκριτική.
Η συμμετοχή της δημιουργού και παρουσιάστριας Τάιρα Μπάνκς έχει ερμηνευτεί από πολλούς ως απόπειρα υπεράσπισης της δικής της εικόνας, παρά ως ουσιαστική απολογία για τα προβλήματα του σόου.
Ένα από τα κυρίαρχα σχόλια αφορά στο γεγονός ότι στο ντοκιμαντέρ δεν υπάρχει ξεκάθαρη, ειλικρινής συγγνώμη από πλευράς Μπανκς για περιστατικά όπως η πίεση για αισθητικές επεμβάσεις ή τα σχόλια για το σώμα και το βάρος των διαγωνιζομένων.
Μάλιστα, αναφέρουν ότι όταν η ίδια απολογείται, γίνεται με αόριστο τρόπο ή σε παρελθοντικό χρόνο, χωρίς να καθίσταται σαφές εάν η συγγνώμη απευθύνθηκε σε συγκεκριμένες παίκτριες.
Πολλές από τις αντιδράσεις επισημαίνουν επίσης, ότι το ντοκιμαντέρ μεταθέτει ευθύνες σε άλλους παράγοντες, όπως τα social media ή τους εκτελεστικούς παραγωγούς, αντί να εστιάζει στην προσωπική ευθύνη των δημιουργών και των ανθρώπων της παραγωγής του «ANTM».
Παράλληλα, σχολιαστές αναφέρουν ότι η σειρά δεν δίνει επαρκή χώρο στους πρώην διαγωνιζόμενους να μιλήσουν για τις εμπειρίες τους. Αντίθετα, παρουσιάζει περισσότερο τις απόψεις των παραγωγών, οι οποίοι συχνά επιχειρούν να διαχειριστούν το ίδιο το αφήγημα.
Η κριτική τονίζει ακόμη, ότι άλλα ντοκιμαντέρ για ριάλιτι, όπως «Fit For TV: The Reality of The Biggest Loser», αντιμετώπισαν παρόμοιες κατηγορίες, κάποια από αυτά επιχείρησαν να αναγνωρίσουν λάθη και να ζητήσουν συγγνώμη.
Τέλος, αρκετές από τις αντιδράσεις προσθέτουν ότι η κοινωνία και τα social media πλέον επιτρέπουν στους πρώην συμμετέχοντες να εκφράσουν δημόσια τις εμπειρίες τους, παρά τις δεσμεύσεις να μην αποκαλύψουν στοιχεία, και ότι το ντοκιμαντέρ παρεμποδίζει αυτό το δικαίωμα, δίνοντας βήμα στα πρόσωπα, που κατηγορούνται για την τοξικότητα του αρχικού προγράμματος.
