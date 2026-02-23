Η Novibet διαμορφώνει ένα σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον με διεθνή χαρακτηριστικά, επενδύοντας στην τεχνολογία, την εταιρική κουλτούρα και την επαγγελματική εξέλιξη των ανθρώπων της.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος
Στο Χόλιγουντ η φαντασία και ο εγωισμός δεν έχουν όρια
Στο Χόλιγουντ, το «ό,τι ζητήσεις θα γίνει» δεν είναι απλώς τρόπος του λέγειν, είναι παράγραφος συμβολαίου. Όσο πιο λαμπερό το όνομα, τόσο πιο απίθανοι οι όροι που μπορεί να βρεθούν σε μια σύμβαση. Εκεί όπου οι περισσότερες παραγωγές παλεύουν με προϋπολογισμούς, κάποιοι σταρ διαπραγματεύονται ακόμα και... το χρώμα του χαρτιού υγείας ή τον αριθμό των αστακών στο καμαρίνι.
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, γνωστή για την τελειομανία της, έχει απαιτήσει στις συμβάσεις της να χρησιμοποιείται χαρτί υγείας σε ροδακινί απόχρωση ώστε να ταιριάζει με την επιδερμίδα της, ενώ οι τουαλέτες της πρέπει να είναι διακοσμημένες με ροδοπέταλα.
Η Ούμα Θέρμαν συμπεριέλαβε στα συμβόλαιά της για την ταινία Eloise in Paris ρήτρα που της έδινε δικαίωμα να απορρίπτει αποφάσεις σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστών, ενώ παράλληλα είχε ζητήσει τρία κινητά τηλέφωνα και την εγγύηση ότι κανείς άλλος ηθοποιός δεν θα έχει καλύτερο καμαρίνι.
Ο Τομ Κρουζ, σύμφωνα με το Variety, είχε αξιώσει προσωπικούς σεναριογράφους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διάλογοι των ταινιών του αντανακλούν τα υψηλά του πρότυπα. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του The Mummy, λέγεται ότι οι συνεργάτες του ξανάγραψαν μάλιστα μεγάλο μέρος του σεναρίου κατόπιν δικής του εντολής.
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, στα γυρίσματα του Gravity στην Αγγλία, ζήτησε να δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν μια ιδιωτική καλύβα και ένα γήπεδο μπάσκετ, ώστε να περνά τον ελεύθερο χρόνο του μεταξύ των σκηνών.
Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, γνωστή για την τελειομανία της, έχει απαιτήσει στις συμβάσεις της να χρησιμοποιείται χαρτί υγείας σε ροδακινί απόχρωση ώστε να ταιριάζει με την επιδερμίδα της, ενώ οι τουαλέτες της πρέπει να είναι διακοσμημένες με ροδοπέταλα.
Η Ούμα Θέρμαν συμπεριέλαβε στα συμβόλαιά της για την ταινία Eloise in Paris ρήτρα που της έδινε δικαίωμα να απορρίπτει αποφάσεις σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστών, ενώ παράλληλα είχε ζητήσει τρία κινητά τηλέφωνα και την εγγύηση ότι κανείς άλλος ηθοποιός δεν θα έχει καλύτερο καμαρίνι.
Ο Τομ Κρουζ, σύμφωνα με το Variety, είχε αξιώσει προσωπικούς σεναριογράφους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διάλογοι των ταινιών του αντανακλούν τα υψηλά του πρότυπα. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του The Mummy, λέγεται ότι οι συνεργάτες του ξανάγραψαν μάλιστα μεγάλο μέρος του σεναρίου κατόπιν δικής του εντολής.
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, στα γυρίσματα του Gravity στην Αγγλία, ζήτησε να δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν μια ιδιωτική καλύβα και ένα γήπεδο μπάσκετ, ώστε να περνά τον ελεύθερο χρόνο του μεταξύ των σκηνών.
Η Πάρις Χίλτον είχε ζητήσει για τη σύντομη εμφάνισή της στην ταινία The Other Guys απεριόριστο αριθμό ζωντανών αστακών και ένα μπουκάλι βότκα Grey Goose στον χώρο της.
Ο Έντι Μέρφι απαιτεί νέο ζευγάρι κάλτσες και εσώρουχα με τις ετικέτες επάνω, για κάθε ημέρα γυρισμάτων, ενώ η Κιμ Μπέισινγκερ έχει καθορίσει πως λούζει τα μαλλιά της αποκλειστικά με νερό Evian.
Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, με καριέρα που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια στο box office, έχει προβλέψει σε κάθε συμβόλαιό του το δικαίωμα να παίζει γκολφ δύο φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από την πορεία των γυρισμάτων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα