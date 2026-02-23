Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος
GALA
Χόλιγουντ Συμβόλαια

Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Στο Χόλιγουντ η φαντασία και ο εγωισμός δεν έχουν όρια

Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος
Άννα Νταλλαρή
4 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Χόλιγουντ, το «ό,τι ζητήσεις θα γίνει» δεν είναι απλώς τρόπος του λέγειν, είναι παράγραφος συμβολαίου. Όσο πιο λαμπερό το όνομα, τόσο πιο απίθανοι οι όροι που μπορεί να βρεθούν σε μια σύμβαση. Εκεί όπου οι περισσότερες παραγωγές παλεύουν με προϋπολογισμούς, κάποιοι σταρ διαπραγματεύονται ακόμα και... το χρώμα του χαρτιού υγείας ή τον αριθμό των αστακών στο καμαρίνι.

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ, γνωστή για την τελειομανία της, έχει απαιτήσει στις συμβάσεις της να χρησιμοποιείται χαρτί υγείας σε ροδακινί απόχρωση ώστε να ταιριάζει με την επιδερμίδα της, ενώ οι τουαλέτες της πρέπει να είναι διακοσμημένες με ροδοπέταλα.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Η Ούμα Θέρμαν συμπεριέλαβε στα συμβόλαιά της για την ταινία Eloise in Paris ρήτρα που της έδινε δικαίωμα να απορρίπτει αποφάσεις σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστών, ενώ παράλληλα είχε ζητήσει τρία κινητά τηλέφωνα και την εγγύηση ότι κανείς άλλος ηθοποιός δεν θα έχει καλύτερο καμαρίνι.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Ο Τομ Κρουζ, σύμφωνα με το Variety, είχε αξιώσει προσωπικούς σεναριογράφους προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι διάλογοι των ταινιών του αντανακλούν τα υψηλά του πρότυπα. Κατά τη διάρκεια της παραγωγής του The Mummy, λέγεται ότι οι συνεργάτες του ξανάγραψαν μάλιστα μεγάλο μέρος του σεναρίου κατόπιν δικής του εντολής.
Κλείσιμο
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ, στα γυρίσματα του Gravity στην Αγγλία, ζήτησε να δημιουργηθεί ειδικά γι’ αυτόν μια ιδιωτική καλύβα και ένα γήπεδο μπάσκετ, ώστε να περνά τον ελεύθερο χρόνο του μεταξύ των σκηνών.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Η Πάρις Χίλτον είχε ζητήσει για τη σύντομη εμφάνισή της στην ταινία The Other Guys απεριόριστο αριθμό ζωντανών αστακών και ένα μπουκάλι βότκα Grey Goose στον χώρο της.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Ο Έντι Μέρφι απαιτεί νέο ζευγάρι κάλτσες και εσώρουχα με τις ετικέτες επάνω, για κάθε ημέρα γυρισμάτων, ενώ η Κιμ Μπέισινγκερ έχει καθορίσει πως λούζει τα μαλλιά της αποκλειστικά με νερό Evian.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος

Ο Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, με καριέρα που έχει αποφέρει δισεκατομμύρια στο box office, έχει προβλέψει σε κάθε συμβόλαιό του το δικαίωμα να παίζει γκολφ δύο φορές την εβδομάδα, ανεξάρτητα από την πορεία των γυρισμάτων.
Οι πιο παράλογες απαιτήσεις ηθοποιών στα συμβόλαιά τους: Τα γήπεδα μπάσκετ και το… χαρτί υγείας στο χρώμα του δέρματος
Άννα Νταλλαρή
4 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Χρυσό βραβείο βιωσιμότητας για τη Bluegr Hotels & Resorts

Στα φετινά 2026 Zero Waste HoReCa Awards, που υποστηρίζονται από το The Coca-Cola Foundation και αναδεικνύουν επιχειρήσεις που έχουν κάνει πράξη το βιώσιμο και υπεύθυνο επιχειρείν στους κλάδους της Φιλοξενίας και της Καφεστίασης.

Νέα άφιξη: Το νέο T-Roc είναι έπος! Το νέο SUV που προσφέρει κορυφαία τεχνολογία, μηχανολογική και οδηγική απόλαυση

Η νέα σχεδίαση, η εξελιγμένη πλατφόρμα, ο υβριδικός κινητήρας, οι κορυφαίες αναρτήσεις και τα εξελιγμένα συστήματα ασφάλειας του νέου T-Roc καθιστούν το νέο μοντέλο της Volkswagen μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον σύγχρονο τρόπο ζωής.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης